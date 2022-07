Nachmittagsbetreuung Neue Kita-Plätze im Spatzennest in Barbis

Die Kita "Spatzennest" in Barbis.

Bad Lauterberg. In der Kindertagesstätte in Barbis startet im Juli eine neue Gruppe in der Nachmittagsbetreuung. Eltern können ihre Kinder ab sofort anmelden.