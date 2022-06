Polizei bietet im Harz Sicherheitstraining für Motorradfahrer

Bad Lauterberg. Die Polizeiinspektion Göttingen plant am Samstag, 11. Juni, eine Präventionsveranstaltung für Biker an der Odertalsperre B27.

Sonne, 23 Grad Celsius Lufttemperatur – die Wettervorhersage für das kommende Wochenende wird wieder viele Menschen auf Motorrädern in den Harz locken. Mit dröhnenden Motoren düsen die Biker und Bikerinnen dann die kurvenreichen Straßen entlang.

Damit keine tragischen Unfälle den Fahrspaß trüben, möchte die Polizeiinspektion Göttingen am Samstag, 11. Juni, bei einer Präventionsveranstaltung mit einem breitgefächerten Programm auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen.

Kostenlose Übungen mit dem Motorrad

Von 11 bis 17 Uhr stehen Polizeibeamte und -beamtinnen gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, der Verkehrswacht Bad Lauterberg, des Vereins Plankenparty, des Deutschen Roten Kreuz und der hiesigen Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks auf dem Parkplatz Odertalsperre an der Bundesstraße 27.

Unter dem Motto „Kaffee statt Knöllchen“ sind Motorradfahrerinnen und -fahrer eingeladen, vorbeizuschauen. Sie können auf ihren eigenen Maschinen kostenfreie Übungen fahren, wobei die Durchführung auf eigene Gefahr erfolgt, Reifen und Helm einem Sicht-Check unterziehen, Tipps zur sicheren Bekleidung bekommen und sich rund um das Fahrsicherheitstraining „Krad“ informieren.

Unterfahrschutz und Benzingespräche

Außerdem gibt es Informationen zum Unterfahrschutz wie dem „Euskirchener Modell“. Ein Unterfahrschutz soll verhindern, dass Motorradfahrer bei einem Unfall unter die Leitplanke rutschen und sich an den Stützpfosten verletzen.

Hinzu kommen „Benzingespräche“, bei denen sich die Bikerinnen und Biker untereinander austauschen können – und neben dem angekündigten Kaffee plant der Plankenparty-Verein mit Bratwürsten für die Verpflegung sorgen. Den Erlös aus dem Verkauf will der Verein für den Kauf und die Installation eines Unterfahrschutzes spenden.

Mehrere Motorradunfälle in letzter Zeit

Erst am vergangenen Freitag ist ein 20-jähriger Kradfahrer aus Seesen auf der Bundesstraße 242 bei Bad Grund gestürzt – die Polizei vermutet, dass eine Ölspur den Unfall verursachte.

Am Himmelfahrtstag hat es gleich mehrere schwere Motorradunfälle auf den Straßen im Harz gegeben, zwei davon tödlich: In Braunlage kam ein 38-Jähriger bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder ums Leben, im Ostharz starb ein Motorradfahrer, nachdem er mit seiner Maschine in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war.

Außerdem meldete die Polizei insgesamt acht Schwerverletzte bei Unfällen, an denen Motorräder beteiligt waren. Einer von ihnen musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.