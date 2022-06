Hunde wie Glatthaar-Foxterrier Yuma stehen im Mittelpunkt des Gottesdienstes in Bad Lauterberg.

Gottesdienst für Hunde Segen und Leckerli: Gottesdienst für Hunde in Bad Lauterberg

Katzenfreunde mögen das ein wenig anders sehen – aber nicht umsonst gilt der Hund als der beste und treueste Freund des Menschen. Ihm wird deshalb jetzt auch ein Gottesdienst in Bad Lauterberg gewidmet. Das Team der Pauluskirche lädt Halterinnen und Halter mit ihren Hunden dazu am Sonntag, dem 12. Juni, ab 10 Uhr ein.

Rettungshundestaffel stellt sich vor

Es wird an diesem Tag in Texten und Gebeten rund um Hunde gehen. Dazu wird der Gottesdienst von der Kirche auf den Platz zwischen dieser und dem Gemeindehaus verlagert. Die Mitglieder der „HarzSAR“ – die Rettungshundestaffel aus Bad Lauterberg – werden auch dabei sein und einen Einblick in ihre Arbeit geben.

Ein Gottesdienst mit Segen und Leckerli für die Vierbeiner im Gottesdienst wird abgehalten, bei dem im Anschluss die Halter eine Bratwurst genießen dürfen – vielleicht aber auch mancher Hund.

Anmeldung notwendig

Für die bessere Planung ist eine Anmeldung notwendig. Diese kann unter 05524/4547 im Gemeindebüro oder unter 05524/5891 bei Frau Heydorn bzw. per E-Mail an kg.paulus.badlauterberg@evlka.de erfolgen.

dx