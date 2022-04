Roadshow der Ideen-Expo kommt zur KGS Bad Lauterberg

Spannende Technik zum Ausprobieren: Die Roadshow der Ideen-Expo macht in Bad Lauterberg Station. Das Mitmach-, Erlebnis- und Informationsmodul kommt am heutigen Mittwoch, 20. April, und Donnerstag, 21. April, jeweils von 9 bis 11 Uhr an die Kooperative Gesamtschule (KGS).

Ob Rätsel, Spiele oder Exponate zum Selbstentdecken – die Roadshow ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern in die faszinierende Welt der sogenannten MINT-Berufe (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) einzutauchen. Damit können Neugierige bereits vor der Eröffnung der diesjährigen Ideen-Expo einen ersten Eindruck von Europas größtem Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften bekommen.

Einen Laser navigieren

Bei der KGS in Bad Lauterberg mit dabei ist beispielsweise der „Robot Code“. Hier erhalten Interessierte einen Einblick in die Robotik – indem sie selbst per Puzzle-Code die Bewegung eines Roboterarms programmieren. Wenn der Code korrekt geschrieben wurde, erfüllt der Roboterarm seine Aufgabe und transportiert einen Würfel von A nach B.

Ein weiteres Mitmachexponat ist der „Laser Maze“, bei dem ein Laser so navigiert werden kann, dass eine ununterbrochene Kommunikation ermöglicht und eine Aktion ausgelöst wird. Konkret bedeutet das, dass in einem Spiegellabyrinth bewegliche Umlenkspiegel so ausgerichtet werden müssen, dass ein Laserstrahl auf einen Zielpunkt trifft – und dort ein Objekt zum Strahlen bringt.

Noch bis Anfang Juli tourt die Roadshow quer durchs Land und macht an insgesamt 180 Stationen Halt. Vom 2. bis 10. Juli lädt die Ideen-Expo 2022 schließlich unter dem Motto „mach doch einfach!“ auf das Messegelände Hannover. Jugendliche erleben dann, wie spannend die beruflichen Perspektiven in der MINT-Welt sein können – und zwar indem ihnen in mehreren Hallen mehr als 600 Mitmach-Exponate von zahlreichen Ausstellern zur Verfügung stehen. Musikalische Highlights gibt es außerdem an den Wochenenden: An drei Konzertabenden präsentieren die Ideen-Expo und N-JOY, das junge Radioprogramm des NDR, angesagte Live-Acts.

Über die Ideen-Expo

Mit dem Ziel, junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, wurde die Ideen-Expo 2007 als gemeinsame Initiative der Politik und Wirtschaft gegründet. Alle zwei Jahre zeigen Unternehmen, Hochschulen und Bildungseinrichtungen auf dem Messegelände Hannover Innovationen in den MINT-Berufsfeldern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die Ideen-Expo ist Europas größtes Jugend-Event dieser Art.

Veranstalter ist die Ideen-Expo GmbH, deren Gesellschafter die Norddeutsche Wirtschaftsholding GmbH (für Niedersachsen-Metall), die IHK Projekte Hannover GmbH (für die IHK Hannover), die Dienstleistungsgesellschaft der Norddeutschen Wirtschaft GmbH (für die Unternehmerverbände Niedersachsen) und das Land Niedersachsen sind.