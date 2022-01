Bad Lauterberg: Feuerwehr hängt Weihnachtsbeleuchtung ab

45 beleuchtete Weihnachtsgirlanden, die über der Hauptstraße gespannt waren, erfreuten Einwohner und Gäste über sechs Wochen in der Weihnachtszeit. Am Samstagnachmittag war es wieder soweit: Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr begaben sich in ihre gesicherten Körbe und lösten die Girlanden von den Wänden. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Thomas Bech überwachte die Arbeiten und sicherte mit dem Einsatzfahrzeug die Hauptstraße ab. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, dass 15 Feuerwehrfrauen und -männer ehrenamtlich an diesem Nachmittag viele Stunden tätig sind. Nachdem alle Girlanden abgehängt sind, werden diese in große Holzbehältern gelegt und zur Lagerung in die Tiefgarage eines örtlichen Einrichtungshauses bis zu ihren Einsatz im November gelagert.

rs