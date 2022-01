Bad Lauterberg. Harzer Wandernadel: Der „200 Jahre Kneipp“-Abdruck am Wiesenbeker Teich kann noch sechs Monate lang gesammelt werden.

Wandern Harz Sonder-Stempelstelle in Bad Lauterberg wird verlängert

Der Sonderstempel „200 Jahre Kneipp“ bleibt noch ein halbes weiteres Jahr bestehen. Ihn finden Sammler von Stempelabdrücken an der Wassertretstelle nahe des Wiesenbeker Teiches in Bad Lauterberg.

Die Stempelstelle auf Zeit war im Mai vergangenen Jahres aufgestellt worden anlässlich des Jubiläumsjahres: 2021 wäre der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp (1821-1987) gewesen. Der Priester und Naturheilkundler machte die Wasserkur unter anderem mit Wassertreten populär.

Harzer Wandernadel: Sonderstempel-Stelle im Wiesenbektal Südharz

Eigentlich sollte am 31. Dezember 2021 mit dem Ende des Geburtstagsjahres Schluss mit der Sonderstempel-Stelle im Wiesenbektal sein. Doch sie bleibt noch sechs weitere Monate stehen. „Über diese Verlängerung freuen wir uns sehr. Denn so können auch die Gäste und Einwohner, die es noch nicht geschafft haben, den Stempel in ihr Harzer-Wandernadel-Heftchen zu stempeln, ihn noch hinzufügen“, teilt das Bad Lauterberger Stadtmarketing mit.

Die Harzer Wandernadel ist ein System zur Auszeichnung von aktiven Wanderern. Sie können durch das Erreichen und Dokumentieren von Wanderzielen Anstecknadeln verschiedener Grade erlangen. Es gibt regulär 222 Stempelstellen in fünf Landkreisen im Harz.

son