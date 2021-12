Dr. Yvonne Kemmling eröffnet Hausarztpraxis in Bad Lauterberg

Bad Lauterberg. Dr. Kemmling bietet noch Impfaktionen gegen Covid-19 an sechs Tagen im Januar 2022 an.

Eine neue allgemeinmedizinische Hausarztpraxis hat in dieser Woche in Bad Lauterberg eröffnet: In der Ritscherstraße 7, gegenüber vom Rathaus, ist damit in zentraler Lage eine weitere hausärztliche Versorgungsmöglichkeit entstanden. Dr. med. Yvonne Kemmling praktiziert hier.

Mit ihrer Niederlassung bietet sich für alle Bürgerinnen und Bürger auch kurzfristig eine zusätzliche Anlaufstelle für Impfungen gegen Covid-19. In dieser Woche bot sie Impfaktion an vier Tagen an – sie waren schnell ausgebucht.

Daraus hat sich ergeben, dass noch weitere Impfaktionen im Januar angeboten werden: freitags (7., 14., 21. und 28. Januar) und an zwei Samstagen (15. und 29. Januar). Die Termine dafür können online auf www.hausarztpraxis-kemmling.de vereinbart werden.

Termine für die hausärztliche Sprechstunde können ebenfalls über die Praxishomepage oder telefonisch unter 05524/9998260 vereinbart werden. Neben dem allgemeinmedizinischen Versorgungsspektrum bietet Dr. Kemmling auch naturheilkundliche Beratung und Therapien an.

Geboren und aufgewachsen in Bad Lauterberg

Yvonne Kemmling ist in Bad Lauterberg geboren und aufgewachsen. Sie hat in Göttingen Humanmedizin studiert und erlangte 2005 den Doktorgrad der Medizin. Ihre Facharztausbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin schloss sie 2011 ab. Anschließend war sie in hausärztlichen Praxen und für das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Hannover tätig. Sie führt Zusatzbezeichnungen für Naturheilverfahren, psychosomatische Grundversorgung, ärztliches Qualitätsmanagement und ist Hygienebeauftragte Ärztin.

Sie ist gerne sportlich aktiv, in der Natur unterwegs und freut sich darauf, in ihrer Freizeit mit der Familie altbekannte Pfade wiederzuentdecken sowie neue Wege in der Umgebung zu Fuß, per Fahrrad oder auf Skiern zu erkunden.

Kontakt: Telefon 05524/9998260, Informationen gibt es im Internet unter www.hausarztpraxis-kemmling.de