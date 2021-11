Volksbank unterstützt Bismarckturm-Sanierung

Symbolischen Check-Übergabe an Horst Jäde, Schatzmeister des Harzklub-Zweigvereins Bad Lauterberg, sowie an Klaus Wiedemann, Vereinsvorsitzender.

Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Bismarckturm in Bad Lauterberg im Harz. Die Jahre sind nicht spurlos an dem Bismarckturm vorbeigegangen. Daher stehen nun größere Sanierungsarbeiten durch den Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg an.

Die Volksbank im Harz eG unterstützt den Verein mit 1.000 Euro für die Sanierung des Lauterberger Bismarckturms. Bei einem gemeinsamen Termin konnte Dirk Brömme, Marktbereichsleiter Süd der Volksbank im Harz, einen symbolischen Check übergeben an Horst Jäde, Schatzmeister des Harzklub Bad Lauterberg, sowie an Klaus Wiedemann, Vereinsvorsitzender.

Dirk Brömme betonte: „Der Bismarckturm ist ein bekanntes Wanderziel in der Region. Daher ist es uns besonders wichtig, den Harzklub Bad Lauterberg bei der Sanierung zu unterstützen, damit der Turm noch viele weitere Jahre Besucher anzieht.“