EC Südharz pachtet Räume des Café Trüter in Bad Lauterberg

Die Neugierde wächst: Was tut sich im ehemaligen Café Trüter in der unteren Hauptstraße in Bad Lauterberg? 49 Jahre lang haben Maria und Heinz-Gerd Trüter erfolgreich ihr Harzlandcafé in zweiter Generation geführt.

Mitte September wurden die Schlüssel an die neuen Pächter übergeben: den EC Südharz – und Trüters haben sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Unser neues Zuhause kann nach und nach bezogen werden, aber wir wollen erst fleißig renovieren. Ein Eröffnungstermin steht noch aus. Aber schon jetzt laden wir gerne zu einem Gespräch bei Kaffee, Limo, heißer Schokolade, Cappuccino – auch mit Hafermilch – ein. Sobald alles hübsch ist, wird es wechselnde Events geben“, erklärt Julia Osmers vom EC Südharz.

Seit 2019 ist sie hauptamtliche Jugendreferentin und entwickelt Jugend- und Junge Erwachsenen-Arbeit im Auftrag des Deutschen und Niedersächsischen EC-Verbandes (Entschieden für Christus e.V.) sowie des Ohofer Gemeinschaftsverbandes – in Kooperation mit der St. Andreas-Kirchengemeinde in Bad Lauterberg und der Evangelischen Gemeinschaft Südharz in Herzberg. Die deutschlandweit erste Stelle in dieser Form wird durch den „Fonds missionarischer Chancen“ der Hannoverschen Landeskirche gefördert. Auch gemeinsame Aktionen mit der JuKi Paulus, der Jugendkirche in der Bäderregion, haben bereits stattgefunden.

Und für diese vielfältige Arbeit wurde auf Dauer Julias privater Esstisch zu klein. Also wurde überlegt, ein neues Zuhause für ihre berufliche Arbeit zu finden. Und warum dann nicht gleich größer denken und gleichzeitig ein Café eröffnen, das von den Jugendlichen mitgestaltet wird? Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen manchmal etwas langsam: Da der Pachtvertrag bis zum 15. September unterzeichnet werden sollte und die Rechtsform-Frage noch nicht geklärt war, sprang freundschaftlich die Evangelische Gemeinschaft Südharz als Bürge ein.

Da das Projekt hauptsächlich und nachhaltig auf ehrenamtlicher Basis funktioniert, wurde ein Leitungsteam gebildet, um es auch fest und langfristig im Ort zu verankern. Dieses besteht aus Julia Osmers, ihrem Mann Niklas, zwei ehemaligen EC-lern, zwei Jugendlichen und zwei jungen Erwachsenen – und nun nehmen Konzeption und Innengestaltung schnell Formen an.

„Der vordere Bereich soll im Café-Charakter gestaltet werden, der mittlere durch eine Sofa-Ecke inklusive Leinwand eine Wohnzimmer-Atmosphäre bekommen. Links soll eine Lese-Ecke entstehen, rechts ein Coworking-Bereich. Im hinteren Teil des Cafés sollen eine lange Tafel für eine gemütliche Tisch-Kultur, eventuell mit eingebautem Billard-Tisch, und ein Kicker Platz finden“, erzählen Julia und Niklas Osmers begeistert.

Geplant ist, die Räume später auch anderen kleinen Gruppen wie Vereinen, Kirchenvorständen oder Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die beiden freuen sich, dass Maria und Heinz-Gerd Trüter hinter dem Projekt des EC Südharz stehen und ihre Vision unterstützen, einen neuen Begegnungsort in Bad Lauterberg und für den Südharz zu schaffen. „Wir wünschen den beiden alles Gute“, sagen die ehemaligen Café-Betreiber herzlich.

Auch ein Klavier wurde bereits spontan in einer „Nacht und Nebel-Aktion“ aus dem Norden Hamburgs abgeholt, das für Sofa-Konzerte oder Haus-Musik zum Einsatz kommen könnte. Sowieso entsteht hier vieles auf ehrenamtlicher Basis. „Die Pacht ist durch Wertestarter, eine Stiftung für christliche Wertebildung, für etwa ein Jahr gedeckt – aber alles darüber hinaus, wie ein neuer Fußboden, Farbe, weiteres Material und Arbeitsstunden müssen ehramtlich oder auf Spendenbasis geschultert werden“, erklärt Julia Osmers.

Ihre Stelle selbst ist eine Projektstelle und bis Oktober 2022 gesichert. Die Nachfrage und die Resonanz werden entscheiden, ob sich beides etablieren wird. Bisher jedenfalls ist die Jugendarbeit von Julia Osmers in die Bereiche „Focus Youth“, die Jugendgruppe mit sechs Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, und „Focus Edge“, die jungen Erwachsenen, denen etwa zehn angehören, gegliedert. Die gesamte „EC-Community Südharz“ besteht aus etwa 25 bis 30 Leuten. Das Focus Café ist nun unsere dritte Säule, die entsteht. Es ist allerdings nicht nur für Jugendliche gedacht – alle Gäste sind herzlich gesehen.

„Ich freue mich jetzt schon auf jeden einzelnen Menschen, der bei uns vorbeikommt, um einen Kaffee oder eine Limo zu trinken. Unser Herzensanliegen ist es, ihnen Gottes Liebe durch unsere Gastfreundschaft erlebbar zu machen“, sagt Julia Osmers lächelnd und ergänzt: „Wir wünschen uns, dass jede Person durch einen Besuch – und richtig guten Kaffee – Hoffnung und Ermutigung in einem symbolischen To-Go-Becher mit in den eigenen Alltag nehmen kann.“

Alle Neuigkeiten, Kontaktdaten und Spendengesuche finden sich auf www.ec-suedharz.de – so zum Beispiel die Fahrt in den Heidepark am 10. Oktober, zu der alle Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren eingeladen sind.