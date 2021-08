Helferteam ist begeistert: Benefizkonzert bringt 8.320 Euro

„Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Wolfgang David. „Ich bin berührt“: 8.320 Euro sind bei dem Benefizkonzert für die Flutopferhilfe zusammengekommen. Die Summe ist bereits an die „Aktion Deutschland hilft“ überwiesen worden.

Bei der kurzfristig organisierten Veranstaltung vor gut zwei Wochen im Kurpark traten die Contrast-Band, Liedermacher Frank Bode, der Schalmeienzug Osterhagen, das Countryduo David & Heart – mit Vorführung der Line-Dance-Gruppe der Harz Mountain Ranch –, Saz-Spieler (Langhals-Laute) Mustafa Yavuz und Alleinunterhalter Heiko Wiedemann auf – für jeden Geschmack war etwas dabei.

„Das Wetter hat mitgespielt, die Inzidenz auch“, resümiert David. So gab es nur relativ wenig Corona-Auflagen zu befolgen. Die Organisatoren bekamen viel Unterstützung: etwa aus dem Freundeskreis, vom DRK Bad Lauterberg, das die Sanitätswache stellte, und vor allem von der Stadt Bad Lauterberg. Den Getränkeverkauf übernahm Hüseyin Yavuz mit seinem Team; Essen verkaufte Jörg Voges von Check-Point Aue.

Ein Dankeschön geht ebenso an die Helfer, die etwa an den Einlässen waren oder beim Auf- und Abbau halfen. Und natürlich an alle, die die Aktion mit ihrem Besuch und Spenden unterstützten. Allein durch die Barspenden waren mehr als 4.000 Euro zusammengekommen (wir berichteten). Die Einnahmen aus den Verkäufen kamen noch dazu. Sponsoren gab es auch: Bäckerei Blaß, DG Lighting Daniel Gelbke, Fleischerei Landwohl, Getränkehandel Meik Höche, Hemeyer Holding, Schierker Feuerstein und Brauerei Veltins.

son