SPD Bad Lauterberg stellt Kandidaten auf

Die SPD hat in Bad Lauterberg Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt – ganz ohne Streit um Listenplätze, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Die Mitglieder der SPD Bad Lauterberg haben das Wahlprogramm und die Listen der Kandidierenden für die Wahlen des Stadtrats, sowie den Ortsräte in Barbis, Bartolfelde und Osterhagen beschlossen, teilt die SPD mit.

Auf zwei Klausurtagungen erarbeitete der Vorstand zusammen mit der Ratsfraktion und denen, die sich um eine Kandidatur bewarben, das Wahlprogramm. Carsten Fiedler erläuterte den Anwesenden laut Mitteilung: „Ziel ist gewesen, das bislang schon erreichte darzustellen, aber auch deutlich zu machen, was wir noch erreichen wollen.“

„Wir können wirklich selbstbewusst sein, denn wir haben viel erreicht. Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, als die Stadt quasi vor der Pleite stand?“, erinnerte sich der erste Vorsitzende Uwe Speit laut SPD-Mitteilung und ergänzte: „Ein einstimmig verabschiedetes Wahlprogramm nach so kurzer Diskussion, das gibt es auch nicht oft. Das fasse ich mal als Lob auf an die, die es ausgearbeitet haben.“

In seiner Rede stellte Bundestagskandidat Dr. Andreas Philippi dar, dass er das 5-Euro-Ticket befürwortet, das die Mobilität innerhalb des großen Landkreises Göttingen erhöhen soll. „Ich versuche natürlich auch alles immer auf das Thema Gesundheit herunterzubrechen, denn damit verbindet ihr mich, damit kennt man mich“, erklärte Philippi, der nach wie vor als Chirurg tätig ist. „Doch gesund sein heißt für mich, nicht nur nicht krank zu sein. Das hat auch die Corona-Krise noch mal deutlich gezeigt. Zum gesunden Leben gehört für mich auch ein sicherer Arbeitsplatz, eine Kinderbetreuungsmöglichkeit, auf die ich mich verlassen kann und eine gesunde Umwelt, die wir ebenso gesund unseren Nachkommen hinterlassen können. Mit dem Zukunftsprogramm der SPD haben wir die richtigen Vorhaben all das anzugehen und mit Olaf Scholz den richtigen Mann, um das umzusetzen. Davon bin ich überzeugt“, sagte der Mediziner laut Partei.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Bad Lauterberg Für den Stadtrat kandidieren: Uwe Speit, Petra Schultheis, Ingo Fiedler, Monika Haase, Nils Gehrke, Rainer Jakobi, Dirk Aue, Simon Burger, Manuell Spittmann,

Gerhard Oberländer, Erika Engelke, Lutz Baumann, Hans Joachim Frank, Jörg Beckmann und Holger Thiesmeyer. Für den Ortsrat Barbis treten Uwe Strutzberg, Irene Lamm, Holger Thiesmeyer, Rainer Jakobi und Carsten Fiedler an. Für Bartolfelde möchten Dieter Nießen und Gerhard Oberländer in den Ortsrat und in Osterhagen stellen sich Tamara Morich, Lutz Baumann und Hans Joachim Frank zur Wahl.

Wer bei anstehenden Wahlen welchen Listenplatz bekommt, ist nicht selten eine Quelle des Streits innerhalb einer Partei, schreibt die SPD in ihrer Mitteilung. „In der Vergangenheit war das nicht immer einfach. Ich kann mich an Aufstellungsversammlungen erinnern, die bis spät in die Nacht gingen oder sogar den Einsatz eines Schlichters erforderte“, erinnerte sich Uwe Speit, „Dieses Mal konnten wir unsere Vorschläge jedoch in kürzester Zeit auf der Klausurtagung zusammenstellen. Alle zogen direkt an einem Strang.“

„Jetzt können wir geschlossen und munter in den Wahlkampf starten“, stellte Dr. Thomas Gans laut Mitteilung fest.,

„Als ich vor 10 Jahren gewählt wurde, war die Stadt handlungsunfähig. Natürlich mussten deswegen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden“, blickte der amtierende Bürgermeister zurück: „Damit wir das fortführen können, müssen wir jetzt zusammenstehen und unser Programm den Menschen vermitteln. Das ist unser Auftrag für die Zukunft unserer Heimatstadt!“