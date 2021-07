SPD Bad Lauterberg lädt zu Rundgang durch die Aue ein

Am Donnerstag, 29. Juli, ab 17 Uhr spazieren die Bad Lauterberger Genossen durch die Aue und laden interessiere Bürger dazu ein, sich entlang der Route dazuzugesellen. Bei Straßen- und Gartenzaungesprächen wollen die Sozialdemokraten erfahren was die Anwohner umtreibt.

„Durch die Corona-Pandemie ist man doch viel zu selten einfach mal am Zaun oder auf der Straße ins Gespräch gekommen, dabei erfährt man gerade solchen Gesprächen, wo es dringend etwas anzupacken gibt“, findet Nils Gehrke, Kandidat für den Stadtrat, der auch am Rundgang teilnehmen wird. „Genau, also kommt vorbei, sprecht uns an, sagt uns, wo der Schuh drückt“, ergänzt Thomas Gans, amtierender Bürgermeister und Kandidat für eine weitere Amtszeit.

Gelegenheit, Fragen zu stellen

Dabei gibt es nicht nur die Gelegenheit, Gans oder den Kandidierenden für den Stadtrat Fragen zu stellen, sondern es haben sich auch der Landratskandidat Marcel Riethig und der Kandidat für den Bundestag, Dr. Andreas Philippi, angekündigt.

Die geplante Route (https://osm.li/5oJ) führt dabei komplett durch die Aue herum. Startpunkt ist der Spielplatz Dammwiese von wo es weiter in die Straße Am Stahlgraben geht, anschließend über die Ecke Drahthüttenweg in den Philosophenweg, Molkereistraße und von dort in die Scharzfelder Straße. An der „Goldenen Aue“ geht es dann gegenüber weiter in die Barbarastraße, Zechenstraße und in den Gläsnerweg. Von Dort aus gegenüber in die Eichendorffstraße, Uferstraße und Kleine Uferstraße und letztlich zurück zur Dammwiese.

Die SPD Bad Lauterberg bittet aber um Verständnis, dass bei schlechtem Wetter der Rundgang auch kurzfristig ausfallen kann.