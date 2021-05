Barbis. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren am Dienstagmorgen bei einem Feuer in Barbis vor Ort.

Per Drehleiter wurde das Dach geöffnet.

Brand in Barbis: Feuerwehr öffnet Gebäudedach per Drehleiter

Mit dem Hinweis „es qualmt aus einem Gebäude, leerstehend“ sind die beiden Feuerwehren Bad Lauterberg und Barbis am Dienstagmorgen um 6.40 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Barbiser Straße in Barbis alarmiert worden. Darüber informieren die Lauterberger Brandbekämpfer.

„Vor Ort konnte ein Feuer im Gebäude festgestellt werden“, teilen sie mit. Zum Schutz der Nachbargebäude wurde eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut, und ein Trupp nahm die Löscharbeiten im Innenangriff vor.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und öffnete das Dach, weil zu dem Zeitpunkt noch unklar war, wie sich der Brand innerhalb des Gebäudes beziehungsweise des Dachstuhls ausgebreitet hatte. Aus diesem Grund wurden zudem noch die Feuerwehren aus Osterhagen und Bartolfelde nachalarmiert.

„Das Feuer war dann schnell unter Kontrolle und gelöscht, es betraf nur einen recht begrenzten Bereich des Gebäudes“, berichtet die Bad Lauterberger Wehr weiter. Aufgrund der ersten Lagemeldungen waren vier Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort. Nach etwa zwei Stunden waren die meisten Kräfte wieder in den Gerätehäusern.