Dorfentwicklung Südharz: Förderungen und Projekte laufen

Barbis. Ein Pilgerweg in der Dorfregion wurde als neues Projekt angeregt. Für das Sporthaus am ehemaligen Fußballplatz Osterhagen gibt es einen Vorschlag.

Nach langer Zeit trafen sich die Mitglieder des überörtlichen Arbeitskreises zur Dorfentwicklung in den Ortschaften Barbis, Bartolfelde und Osterhagen der Stadt Bad Lauterberg im Harz sowie der Ortschaft Scharzfeld der Stadt Herzberg am Harz wieder zur aktuellen Bestandsaufnahme und zur Diskussion kommender Projekte. Durch die Corona-Pandemie bedingt war von Treffen lange abgesehen worden. Nun fand dies im kleinen Rahmen online statt. Darüber berichtet Wolfgang Kleine-Limberg vom Planungsbüro Mensch und Region, das die Dorfentwicklung Südharz begleitet. Laut Kleine-Limberg gab es aus verschiedenen Bereichen positives zu berichten: Die im Jahr 2019 beantragten privaten Projekte wie z.B. die Sanierung des Schützenhauses in Barbis gehen voran. Im vergangenen Jahr wurden allerdings nur drei private Maßnahmen beim Amt für regionale Landesentwicklung in Göttingen (ArL) beantragt. Zwei davon sind schon bewilligt, der dritte wurde zurückgezogen, brachte Birgit Roth als Vertreterin des ArL als Information mit.

Demgegenüber harren die öffentlichen Anträge noch der Bewilligung. Dies liegt an der noch nicht endgültigen Verteilung der EU-Mittel. Betroffen sind davon die Sanierung der Hinterstraße in Scharzfeld sowie die Neugestaltung der Ortsmitte in Osterhagen. Während die Umgestaltung des Bereichs um die Kirche anscheinend gute Chancen hat, ist die Förderung der Hinterstraße noch unklar. Parallel konnten inzwischen in Osterhagen die letzten Fragen zur bestehenden Planung zwischen der Stadt Bad Lauterberg und den Denkmalschutzverantwortlichen des Landkreises sowie der Kirche abgestimmt werden.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Der Arbeitskreis warf auch einen Blick nach vorn. Für private Antragsteller ist wichtig: Der letzte Antragsstichtag ist der 15. September 2022 für die Dorfregion Südharz. Alle privaten Projekte müssen spätestens in 2023 abgerechnet werden. Bis dahin können Eigentümer historischer, ortsbildprägender Gebäude (Gebäudealter 1950 oder älter) aus der Dorfregion Förderanträge für die Sanierung bzw. Umgestaltung des Gebäudes stellen. Darunter fallen Maßnahmen an der Fassade, den Fenstern, Türen, Dach, Schornstein, Einfahrt, Vorgarten und Zaun. Hierzu empfiehlt der Arbeitskreis dringend die Kontaktaufnahme mit dem Planungsbüro Mensch und Region. Auf Grund der letzten Berichterstattung im Harz Kurier konnten schon weitere private Beratungen durchgeführt werden, berichtete dazu Wolfgang Kleine-Limberg.

Als neue Initiative hatte das Kuratorium „Licht für St. Petri“ schon vor einiger Zeit einen Pilgerweg in der Dorfregion angeregt. Dieser soll nun vor allem im Bereich Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen verlaufen. Der Arbeitskreis hält die Einbeziehung z.B. der Steinkirche in Scharzfeld für dringend geboten. Hierzu wird es einen Austausch zwischen den Akteuren aus den Ortschaften geben. Ziel ist, bis September dieses Jahres die Grundlagen für einen Förderantrag zu legen.

Gemeinsamer Info-Flyer zu Dorfregion geplant

Die Steinkirche liegt dem Arbeitskreis besonders am Herzen. Um die Zugänglichkeit zu verbessern, sollte der Weg ausgebaut werden. Dazu erfolgten schon vor zwei bis drei Jahren erste Gespräche. Nun konnten auf Anregung des Leader-Regionalmanagements die Gespräche zwischen den Eigentümern, der Stadt Herzberg sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises erfolgreich wieder aufgenommen werden.

Schon lange liegt die Idee in der Schublade: ein gemeinsamer Informationsflyer zur Dorfregion mit Informationen und vor allem Darstellung der heimischen Betriebe. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig eine lokale Versorgung ist und wie wichtig es ist, Geschäfte und Handwerker vor Ort zu unterstützen. Dazu gab es schon verschiedene Anläufe im Arbeitskreis, die jedoch nicht umgesetzt wurden. In Absprache auch mit der Initiative zum Pilgerweg soll bis Juni dazu ein Konzept vorliegen. Federführend ist mit Unterstützung des Büros Mensch und Region Burkhard Tschersich in Scharzfeld.

Dorfregion Südharz Die Dorfentwicklung Südharz mit den Ortschaften Barbis, Bartolfelde und Osterhagen der Stadt Bad Lauterberg im Harz sowie der Ortschaft Scharzfeld der Stadt Herzberg am Harz startete im Winter 2016 mit der Umsetzungsbegleitung, also der Förderphase im Rahmen des Niedersächsischen Dorfentwicklungsprogramms. Begleitet wird die Dorfentwicklung Südharz durch das Planungsbüro Mensch und Region aus Hannover. Kontakt: Mensch und Region E-Mail: dorfentwicklung@mensch-und-region.de, Telefon: 0511/444454.

Nicht nur Vorschläge, die 2015 aus dem Dorfentwicklungsplan aufgenommen worden sind, können umgesetzt werden. Vielmehr haben sich seitdem für einige Projektvorschläge die Voraussetzungen geändert oder sie haben sich von selbst erledigt. Teilweise kann die Finanzierung nicht sichergestellt werden. Darum kann der Dorfentwicklungsplan auch weiter angepasst und neue Initiativen aufgenommen werden. So sprach Achim Sommerfeld aus Osterhagen das dortige Sporthaus am ehemaligen Fußballplatz an. Dieses könnte durch eine Sanierung als informeller Treffpunkt für spontane Treffen der Dorfgemeinschaft – ohne Konkurrenz zu den Dorfgemeinschaftshäusern – erhalten werden. Ein erstes Gespräch mit der Stadt Bad Lauterberg habe bereits stattgefunden. Zur Klärung der Möglichkeiten soll mit dem begleitenden Planungsbüro ein Vor-Ort-Termin durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Vorarbeiten sollen auf der nächsten Sitzung im Juni 2021 vorgestellt werden.