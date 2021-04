Eine allgemeine Maskenpflicht in der Kindertagesbetreuung sieht die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung laut Niedersächsischem Kultusministerium derzeit nicht vor.

Göttingen. Kaum Schutz vor dem Coronavirus in Kitas? Eltern in Göttingen sorgen sich um ihre Kinder. In Bad Lauterberg läuft ein Projekt mit Modellcharakter.