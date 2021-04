MVZ Primedus in Bad Lauterberg eröffnet bald neu

Bald ist es so weit: Nach langer Umbauzeit des Wohn- und Geschäftshauses soll noch im Frühjahr 2021 das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Primedus Bad Lauterberg mit den Fachbereichen Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin am Postplatz 3 (Eingang Ahnstraße 1) in Bad Lauterberg eröffnet werden. Mit Dr. Tilo Roegglen erhält das MVZ Bad Lauterberg einen erfahrenen Gynäkologen als ärztlichen Leiter. Seine Kollegin Susanne Fricke führte mehr als 25 Jahre ihre eigene Hausarztpraxis in Hannover und setzt nun ihre ärztliche Tätigkeit als praktische Ärztin im MVZ fort.

Die Geschäftsführerin des MVZ Primedus, Dr. Jana Henße, ist froh, damit regional ein weiteres Versorgungsangebot für Patientinnen und Patienten zu schaffen. Gerade in der Coronapandemie kann mit der Coronavirus-Testung und der Covid-19-Impfung ein zusätzlicher Beitrag zur Gesundheitsversorgung geleistet werden.

Betreuung von Pflegeheim- und Hausbesuchspatienten

Ein wichtiger Teil der hausärztlichen Versorgung wird die Betreuung von Pflegeheim- und Hausbesuchspatienten sein. Dieses Angebot steht jetzt schon zur Verfügung und soll zukünftig durch eine Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis unterstützt werden.

Dr. Tilo Roegglen betreut Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und am Dienstag von 15 bis 18 Uhr seine Patientinnen. Susanne Fricke steht für ihre Patientinnen und Patienten von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und zusätzlich am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr bereit.

Für beide Ärzte können bereits jetzt Termine unter der Telefonnummer 05524/999 50 60 oder per E-Mail an kontakt.badlauterberg@primedus-sd.de vereinbart werden. Weitere Informationen finden Interessierte online auf www.primedus-sd.de.