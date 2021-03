Möglichkeit, Menschen im alltäglichen Leben zu helfen

Im Kursana-Domizil Bad Lauterberg gibt es seit Anfang März eine neue Leiterin der Sozialen Betreuung: Mit der 26-jährigen Miriam Heß steht der Kursana-Direktorin Stefanie Schomburg in der Einrichtung an der Sebastian-Kneipp-Promenade künftig im Leitungsteam eine ausgebildete Ergotherapeutin zur Seite. Darüber informiert die Einrichtung in einer Mitteilung. „Vorgängerin Gabriele Reimann ist in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen“, sagt Direktorin Schomburg.

Für die neue Mitarbeiterin ist nach ihrem Amtsantritt keine weite Anreise zum Arbeitsplatz erforderlich: Heß wohnt schon seit 2013 in Bad Lauterberg. Geboren ist sie aber in Berlin, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lüneburg. Wie Schomburg berichtet, absolvierte Heß ihre Ausbildung zur Ergotherapeutin im Jahr 2016 bei den Berufsfachschulen Dr. Muschinsky. „Ich suche die Nähe zu Menschen und freue mich über die direkte Möglichkeit, Menschen im alltäglichen Leben zu unterstützen“, begründet Miriam Heß ihre Berufswahl.

Enge Zusammenarbeit

Zuvor sei sie durch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ida-Wolff-Geriatrie-Zentrum in Berlin-Neukölln sehr positiv geprägt worden. Nach ihrer beruflichen Ausbildung war sie später als Angestellte in der Fachklinik Dr. Muschinsky unter anderem für ergotherapeutische Hausbesuche zuständig – insgesamt rund viereinhalb Jahre. „Dadurch bestand schon vor dem Wechsel zu uns eine lange, gute und enge Zusammenarbeit mit dem Kursana-Domizil Haus Lukas“, berichtet Schomburg.

Mit der 26-Jährigen steht ihr künftig auch eine vielseitige Führungskraft zur Seite. Heß bildete sich nach ihrer ergotherapeutischen Ausbildung auch noch weiter fort: zur Bewegungspädagogin und Tanztherapeutin.

Erarbeiten, Planen, Organisieren und Evaluieren von Betreuungsangeboten

Im Kursana-Domizil hat sie als Leiterin der Sozialen Betreuung künftig viele unterschiedliche Aufgaben. Die Direktorin Schomburg nennt einige Tätigkeitsbereiche im Schnelldurchlauf: „Das Erarbeiten, Planen, Organisieren und Evaluieren von Betreuungsangeboten, Festlichkeiten, Ausfahrten und Unternehmungen des Hauses gehören ebenso dazu, wie die Personaleinsatzplanung und Personalentwicklung sowie die Teilnahme an Teambesprechungen.“

Heß hat als Mitarbeiterin im Bereich der Sozialen Betreuung ein ganz spezielles Motto: „Mut zur Zufriedenheit“ nennt sie ihr spezielles Credo. Genau deshalb habe sie sich vorgenommen, für alle Bewohner und Mitarbeiter immer ein offenes Ohr zu haben. Schwer fällt ihr dies nicht: „Seit meinem Amtsantritt habe ich eine erfreuliche Herzlichkeit im Haus festgestellt.“

Offenbar trägt die 26-Jährige aber auch einen großen Teil dazu bei. „Die Mitarbeiter und die Bewohner schätzen jetzt schon ihre Ideen und ihre Kommunikationsfreudigkeit“, berichtet die Direktorin. Schwungvoll geht es bei der neuen Mitarbeiterin auch nach Feierabend zu. Miriam Heß singt im Chor und nimmt Klavierunterricht. „Als Ausgleich wandere ich gern mit meinem Hund durch den schönen Harz“, sagt sie.