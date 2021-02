Bad Lauterberg: Noch sind Reste von Eis und Schnee zu sehen

Strahlender Sonnenschein, rund 15 Grad Celsius, kein Wind – schönes Frühlingswetter lockte am Mittwoch viele Einheimische und Menschen, die auf der Durchreise waren, an beschauliche Stellen in der Kneippstadt.

Eine Frau mit Nordic-Walking-Stöcken durchquerte Mittwochmittag den Kurpark von Bad Lauterberg mit schnellen Schritten. Sie überholte andere Einzelpersonen oder Paare, die lieber ganz gemütlich das Wetter und die Natur genossen. Während ein Teil des Hauptwegs von kräftigen Sonnenstrahlen beschienen wurde und so manche Pflanze im gesunden Grün zu sehen war, waren in schattigen Bereichen und etwa am Ufer des Teichs noch weiße Reste der Schneemassen zu erkennen. Und das Wasser war mit einer dünnen Eisschicht bedeckt.

So war das Bild auch an der Odertalsperre oberhalb der Stadt: etwas Eis auf dem Stausee, etwas Schnee an den Rändern, viel Sonnenschein. Über die Staumauer radelte eine Frau, ein Motorradfahrer mit gelber Warnweste legte hier eine Pause ein und schaute über den weiten See. Ein junges Paar von außerhalb parkte seinen Wagen und vertrat sich die Beine, es hatte einen jungen Hund dabei.

Für das Wochenende sind hingegen einstellige Temperaturen und auch Frost vorhergesagt.