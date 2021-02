Trotz Corona – 13 neue Betreuungsassistenten qualifiziert

Glücklich und zufrieden zeigten sich die neuen Betreuungsassistenten nach Abschluss ihrer zehnwöchigen Unterrichts- und Praktikumszeit. Mitte Dezember hatten sie die Qualifizierung an den Berufsfachschulen Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg abgeschlossen – trotz Corona. „Wir sind froh, in diesen außergewöhnlichen Zeiten, den Kurs so erfolgreich zu Ende bringen zu können“, sagt Schulleiterin Astrid Döbrich. Viele Institutionen hatten ihre Maßnahmen absagen müssen. Die Betreuungskräfte unterstützen die Pflegekräfte und Therapeuten in ambulanten oder stationären Pflegeeinrichtungen, um die Lebensqualität der älteren und zum Teil an Demenz erkrankten Menschen zu erhöhen.

Die Berufsfachschulen planen ihre nächste Qualifizierung ab dem 12. April. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen. Die neuen Betreuungsassistenten sind Melanie Binder, Petra Eichler, Ulrich Feldmann, Andrea Hardt, Nicole Henkelmann, Christopher Horn, Helene Klukas, Petra Plaumann, Alegra Porepp, Michelle Redlich, Janina Schmelzer, Katrin Weiß und Stephanie Günther (auf dem Foto mit ihren Dozenten Gerhard Dix, Astrid Döbrich, Kristin Fröhlich und Hans Nebel).