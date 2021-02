Ab dem 1. Februar übernimmt Lucie Wedler die Apotheke am Postplatz in Bad Lauterberg.

Lucie Wedler übernimmt Apotheke am Postplatz

Ab dem 1. Februar hat die Apotheke am Postplatz eine neue Inhaberin: Lucie Wedler übernimmt dann das Ruder gewissermaßen von Dr. Christian Sellier. Für die Kunden heißt das eigentlich: Alles bleibt, wie es ist. Fast.

Lucie Wedler hat ihre Ausbildung in Frankreich absolviert und dann einige Jahre in der Schweiz als Apothekerin gearbeitet, bevor sie nach Deutschland kam. Zusammen mit ihrem Mann Dr. Jonas Wedler hat sie 2016 zunächst die Hubertus-Apotheke in der Scharzfelder Straße übernommen, nun geht sie zum Postplatz.

Wedler: „Wir glauben an die Apotheke vor Ort“

Ihr Mann bleibt Inhaber der Hubertus-Apotheke und beide planen eine enge Zusammenarbeit der beiden Lauterberger Häuser. Vor allem wenn es um Lagerkapazitäten oder nicht mehr vorrätige Arzneien geht. Hier wollen beide die Synergieeffekte nutzen.

„Wir glauben an die Apotheke vor Ort“, erklärt Lucie Wedler. „Wir können in kürzester Zeit Rezepturen herstellen, werden sechs Mal täglich von Lieferanten beliefert und liefern Arzneien zu den Kunden nach Hause.“ Dazu kommt noch die persönliche Beratung der Mitarbeiter, die sogar inklusive Christian Sellier bleiben. Eine Internetapotheke kann das nicht bieten. Sehr wichtig ist Wedlers die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten, man möchte auch die hausärztliche Versorgung der Menschen unterstützen.

Apotheke vor Ort mit der digitalen Entwicklung verbinden

„Ich freue mich, ein neues Projekt mit den Kollegen zu beginnen“, sagt Lucie Wedler. Sie sei gespannt auf die Herausforderung. Vor allem auf die, die Apotheke vor Ort mit der digitalen Entwicklung zu verbinden. „Am Ende kann ich mich nur bei Herrn Sellier für die Möglichkeit bedanken.“

Geöffnet hat die Apotheke am Postplatz weiterhin von Montag bis Samstag von 8 bis 13 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 18.30 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14. 30 bis 18 Uhr. kw