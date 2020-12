Wiesenbeker Teich hat fast wieder normale Wasserstandshöhe

Bad Lauterberg Nach den Reparaturarbeiten am Striegel füllte sich der Teich in Bad Lauterberg nur langsam wieder.

Von der Kurstadt ist der Rundwanderweg um den Wiesenbeker Teich in wenigen Minuten zu erreichen und ist so sehr beliebt bei den Spaziergängern. Doch der Anblick des Teiches war zuletzt nicht sehr schön: Weil im Frühjahr 2020 Reparaturarbeiten am sogenannten Striegel, der Grundablassvorrichtung, stattfanden, war das Lauterberger Gewässer zuvor abgelassen worden.

Durch den erneut trockenen Sommer füllte sich der Teich nur langsam (wir berichteten). Der Wasserstand ist jetzt aber durch die Niederschläge in den vergangenen Wochen wieder fast auf normaler Höhe und bietet den Spaziergängern wieder einen sehenswerten Anblick.

Der Bad Lauterberger Dieter Pfeiffer misst seit mehr als sieben Jahren jeden Tag ehrenamtlich die Temperatur des Wiesenbeker Teiches. Nach seiner Einschätzung hat der Teich inzwischen wieder ungefähr 80 Prozent seiner normalen Füllmenge erreicht.