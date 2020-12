Bad Lauterberg hat jetzt einen Seniorenwegweiser

Aktiv im Alter, finanzielle Hilfe, Betreuung, Wohnen im Alter, Vorsorge, Gesundheit – Informationen zu diesen Themen beinhaltet der nun erstmals erschienene Seniorenwegweiser Bad Lauterbergs. Die 55-seitige Broschüre ist vor allem Wolfgang Wemmer, Seniorenbeauftragter der Stadt, und Peter Gonsior zu verdanken.

Seit mehreren Wochen wird der Wegweiser verteilt. Wemmer hatte gehofft, ihn zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern kurz vorstellen zu können. Doch diese waren wegen der Corona-Einschränkungen reihenweise ausgefallen.

Fast zwei Jahre Arbeit stecken in dem Projekt. Die Idee ist aber noch etwas älter: Gonsior war als Rentner wieder in die Kneippstadt gezogen und wollte wissen, was in Lauterberg los sei und ob es einen Wegweiser für ältere Einwohner gebe. „Wie? Das kennen Sie nicht?“, fragte er den Seniorenbeauftragten. Dieser war sofort begeistert von der Informationsmöglichkeit. Und gemeinsam erarbeiteten sie die Broschüre: Wemmer kümmerte sich um den Inhalt; Gonsior fragte Unternehmen, ob sie Anzeigen in der Lektüre aufgeben und diese so finanzieren würden.

Auch Bad Lauterbergs Bürgermeister Thomas Gans (SPD) war von dem Vorhaben schnell überzeugt, berichtet Wemmer. Und so bekam Gonsior ein offizielles Schreiben mit, damit das „Klinkenputzen“ einfacher wurde. „Sechs Monate war er schon damit beschäftigt“, lobt er den Eifer Gonsiors.

Wemmer hielt Kontakt zu einem Verlag, der den Seniorenwegweiser gestaltete. Das Heft ist bunt, übersichtlich, mit Bildern und großer Schrift. Es enthält auch eine Vollmacht zum Ausfüllen, mit der eine Vertrauensperson zum Beispiel über Einzelheiten in der Pflege entscheiden oder das Vermögen verwalten kann. „Kurz und sachlich“ sei die Vollmacht, sie umfasst nur vier Seiten.

Bei Null mussten die Beteiligten aber nicht anfangen, sie orientierten sich an einem Wegweiser einer anderen Kommune. Der Verlag habe seine Arbeit sehr gut gemacht, berichtet Wemmer, der seit drei Jahren Seniorenbeautragter der Stadt ist. Über das Rohprodukt habe er noch einmal rüberschauen können, es war aber schon ohne Makel.

Herausgekommen ist ein „umfassender Überblick über alle Fragen, die mit dem Älterwerden verbunden sind“, schreibt Gans in seinem Grußwort im Seniorenwegweiser. „Die übersichtliche Darstellung der Vielfalt an Lebenssituationen, das stetig wachsende Angebot für Seniorinnen und Senioren sowie von Hilfen, Angeboten und Unterstützungen vor Ort sollen unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Leben etwas erleichtern.“ Er hoffe, dass die Broschüre eine „wertvolle Hilfe im Alltag“ ist.

Wichtige Telefonnummern wie etwa zur Seelsorge oder zum Sperren von Bankkarten sind enthalten. Ebenso wie Informationen zur Bestattungsvorsorge, barrierefreiem Wohnen, Pflegebedürftigkeit oder 50-plus-Sportarten.

Auch die kostenlose Arbeit des Seniorenbeauftragten für Lauterberg und den Ortsteilen wird vorgestellt. Es geht unter anderen darum, Empfehlungen für die altersgerechte Umgestaltung der Wohnung zu geben, Freizeitangebote zu finden oder um Hilfe bei Vorsorgevollmachten und bei Anträgen auf Rente, Schwerbehinderung oder Grundsicherung. Er biete keine Rechtsberatung, gebe aber Informationen und vermittle weitere Unterstützung, erklärt Wemmer.

Kontakt zum Seniorenbeauftragten: Wolfgang Wemmer ist unter Telefon 05524/9996548 zu erreichen. Die Sprechzeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.