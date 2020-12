Person in Not: Lauterberger Feuerwehr öffnet Tür

Unterstützung leisteten am Morgen des 1. Weihnachtstages die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg. Um 9.31 Uhr wurden die Einsatzkräfte am 25. Dezember in die Sudermann Straße gerufen. Dort sollten sie eine Tür für den Rettungsdienst öffnen, da sich in der der dazugehörigen Wohnung eine Person in einer hilflosen Lage befand.

Neben den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg war auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. dx