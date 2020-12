24 "Türchen": Weihnachtstexte und Lieder sind an Laternen im Kurpark von Bad Lauterberg befestigt.

Noch bis zum 28. Dezember führt der „Adventsweg“ durch den Kurpark von Bad Lauterberg.

Frei nach dem Kneipp-Zitat „Vergesst mir die Seele nicht!“ setzt Lauterberg den „Lebendigen Adventskalender“ in diesem Jahr auf ganz besondere Art und Weise um: In Zusammenarbeit mit dessen Initiatorin Lilly Gans, gestalten das „Haus der Begegnung“ und das Stadtmarketing mit Hilfe vieler Lauterberger den „Adventsweg“ zum ersten Mal. Er führt von der Konzertmuschel bis hoch zum Hotel Revita und zurück.

An Laternen sind 24 Geschichten oder etwa Texte von Weihnachtsliedern angebracht: Weihnachtsgedanken hat zum Beispiel der MTV Lauterberg formuliert, mit „Natürlich war es eine Art Einbruch“ beginnt die Geschichte des Polizeikommissariats Bad Lauterberg, und ein Bratapfel-Gedicht steuert das Kursana-Haus Lukas bei. Die Abwechslung ist groß.

Am Ende des Bad Lauterberger „Adventswegs“ durch den Kurpark kommt man rechts neben dem Seiteneingang des Haus des Gastes zu zwei Wunsch-Tannenbäumen: einem kleinen für Kinder und einem großen für Erwachsene. Hier können sie ihren persönlichen Seelen-Wunsch aufhängen, teilen die Organisatoren mit. Die kostenfreien Anhänger findet man coronakonform draußen vor dem Seiteneingang auf einem Tisch in einer Kiste. „Wir wünschen Ihnen, dass Sie diese etwas andere Adventszeit an der frischen Luft inmitten von Tannenduft genießen und Sie gesund bleiben!“