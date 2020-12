Feuerwehr löscht kleinen Zimmerbrand in Bad Lauterberg

Zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude an der Heinrich-Sohnrey-Straße ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg am Sonntag um kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Auch Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Doch alles war halb so schlimm: „Es kam zu einem Kleinbrand, der innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden konnte. Der Bereich wurde noch belüftet und wieder an die Eigentümer übergeben“, teilt die Feuerwehr mit. Die Polizei ergänzt, dass Holzbriketts schwelten und Rauch in den Raum hineinzog, ein Rauchmelder löste aus. ffw/son