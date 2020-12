Corona: Höchstens 50 Gläubige dürfen in die Andreaskirche

Seit Monaten bestimmt die Corona-Pandemie das private und öffentliche Leben in Deutschland. Größere Feste und Begegnungen sind abgesagt, Auflagen zum Tragen der Mund-Nase-Masken und zum Abstand halten werden von den jeweiligen Landesregierungen bestimmt. Die Einschränkungen, die die Verbreitung des Virus vermindern sollen, beeinträchtigen auch die Gemeinschaft der Kirche.

Pastorin Brigitte Hirschmann sitzt viel in ihrem Büro und beschäftigt sich zum Beispiel mit Anfragen zu den Gottesdiensten. Foto: Rolf Steinke / HK

Brigitte Hirschmann, Pastorin in der Kirchengemeinde St. Andreas in Bad Lauterberg, sagt, dass ihr besonders in den Gottesdiensten die direkte Begegnung mit den Kirchenbesuchern fehlt. „Ich leide schon sehr darunter, dass es kaum noch persönliche Gespräche mit den Kirchenbesuchern gibt“, schilderte sie.

Kirchenbänke werden desinfiziert

Berechnungen der Landeskirche besagen, dass momentan nur 50 Gläubige bei Gottesdiensten in der Andreaskirche anwesend sein dürfen, obwohl seitens der Kirchengemeinde alle Hygienemaßnahmen getroffen wurden. Selbst die historischen Kirchenbänke werden vor und nach dem Gottesdienst mit einem besonderern Hygienemittel desinfiziert.

Gottesdienste Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember: 15.30 Uhr Christvesper für Familien (Pastorin Hirschmann); 18 Uhr Christvesper (Pastorin Hirschmann); 23 Uhr Christmette (Pastor i.R. Dr. Seven) 1. Weihnachtstag: kein Gottesdienst 2. Weihnachtstag, Samstag, 26. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst (Pastorin Hirschmann) Sonntag nach dem Christfest, 27. Dezember: 16 Uhr „Weihnachtliche Musikandacht“ (Kantorin Peppler und Pastorin Hirschmann) Silvester, Donnerstag, 31. Dezember: 16 Uhr Jahresendgottesdienst (Pastorin Hirschmann) Neujahr: kein Gottesdienst Zweiter Sonntag nach dem Christfest, 3. Januar: 10 Uhr Gottesdienst (Pastorin Hirschmann) Für alle Gottesdienste und die Musikandacht in der Kirche St. Andreas ist eine Anmeldung bis zum 18. Dezember im Kirchenbüro unter Telefon 05524/3373 erforderlich, da nur eine begrenzte Besucherzahl möglich ist. Bei Anmeldung werden Zutrittskarten ausgegeben. Vor und während des Gottesdienstes sowie im Anschluss und auf dem Kirchengrundstück muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen und 1,5 Meter Abstand eingehalten werden.

Die Pastorin bedauert, dass es momentan nicht möglich ist, größere Konzerte in der Kirche zu veranstalten. Aber: Einzelne Solisten, so auch einige Mitglieder von „Lauter Flöten“ und des Mehrgenerationen-Quartetts bereichern Gottesdienste – unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen.

Keine Konfirmationen und Hochzeiten

Besonders betroffen zeigt sich Brigitte Hirschmann, dass es in diesem Jahr keine Konfirmationen und Hochzeiten gab. Einige Taufen konnten hingegen, jedoch nur im kleinen Kreis, durchgeführt werden. Und in einem würdigen Rahmen können auch Trauerfeiern weiterhin stattfinden – allerdings bislang vor der Friedhofskapelle. In den Wintermonaten dann innerhalb der Kapelle, jedoch mit einer begrenzten Personenzahl.

Als einen sehr großen Verlust der gemeinschaftlichen Begegnungen bezeichnete Pastorin Brigitte Hirschmann den Wegfall des monatlichen St.-Andreas-Markttreffs (wir berichteten), des St.-Andreas-Frühstückstreffs und weiteren kirchlichen Treffen. Gespräche können fast nur noch telefonisch stattfinden. Dabei hört sie oft, dass vor allem älteren Menschen, die bisher die Gottesdienste in der Andreaskirche besucht haben, sich wegen der Corona-Pandemie sehr unsicher fühlen und darum auch nicht an Gottesdiensten zwischen Weihnachten und Neujahr teilnehmen wollen.

