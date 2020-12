Stollberg: „Das ist eine Revolution in der Pinselindustrie“

Mehrmals am Tag steht Arndt-Wilhelm Stollberg vor dem Spiegel und putzt seine Zähne. Eines Tages schaut er sich die Zahnbürste genau an: Deren Borsten halten bombenfest, fallen nicht aus, obwohl sie nicht einmal mit dem Bürstenkopf verklebt sind. Zudem werden Zahnbürsten immens stark beansprucht. Das müsse doch auch bei Pinseln funktionieren, überlegte sich Arndt-Wilhelm Stollberg, der mit seinem Bruder Thorsten W. Stollberg die Wistoba-Pinselfabrik in Barbis leitet.

Und so tüftelte er an einem neuen Malerpinsel, der nicht nur stets seine Borsten behält, sondern auch umweltfreundlich ist: hergestellt ohne Kleber und aus recyceltem Kunststoff mit einem zertifizierten Holzstiel aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Aus der Idee vor drei Jahren ist das „V12 Concept“ geworden, das nun beim Innovationspreis 2020 des Landkreises Göttingen ausgezeichnet wurde: Es belegt den Silberplatz in der Kategorie Unternehmen über 20 Mitarbeiter (wir berichteten). Für die Innovation gab es auch schon einen Preis des Europäischen Verbands der Bürsten- und Pinselindustrie.

Markteinführung ist 2021 geplant

„Das ist eine Revolution in der Pinselindustrie, denn die Branche wartet auf umweltfreundliche Materialien, alle Tests waren sehr erfolgreich, und ich hoffe, dass wir kommendes Jahr mit der Markteinführung beginnen können“, sagt Diplomingenieur Arndt-Wilhelm Stollberg zu dem neuen, patentgeschützten Wistoba-System.

Bislang werden die Borsten eines Pinselns mit formaldehydhaltigem Kleber fixiert – wie hier bei Rundpinseln. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Wie revolutionär das „V12 Concept“ tatsächlich ist, wird beim Redakteursbesuch in Barbis deutlich. Die Pinselborsten werden nicht wie üblich mit formaldehydhaltigem Kleber fixiert, sondern in der Mitte geknickt und mit dem sogenannten Kopfstanzverfahren in einem Kunststoff-Träger befestigt – jede Borste hat also zwei Enden, mit denen zum Beispiel Farbe an die Wand gestrichen wird.

Leicht geknickt sieht eine Borste wie der Buchstabe V aus, und 12 ist die Stärke des Pinsels – daraus setzt sich der Name zusammen.

Für knickbare Pinselborsten brauchte Arndt-Wilhelm Stollberg doppelt so lange Borsten, die an beiden Enden gespitzt sind. Er fand einen Hersteller, der sich zunächst nicht vorstellen konnte, wofür sie gebraucht werden – das gab es bis jetzt noch nicht.

Die beiden Wistoba-Geschäftsführer Thorsten W. Stollberg (links) und Arndt-Wilhelm Stollberg (auch „V12 Concept“-Entwickler). Foto: Wistoba-Pinselfabrik / Unternehmen

Es handelt sich auch nicht um Schweineborste oder Mischborsten aus Natur- und Kunstfaserprodukten, sondern ausschließlich um Kunststoff aus recyceltem Granulat. Auch der Kunststoffkörper, in den die Borsten gedrückt werden, besteht aus Wiederverwertetem, etwa aus PET-Flaschen.

Die Kunstfasern lassen sich besser reinigen. Und weil sie in der richtigen Länge geliefert werden, müssen sie in der Pinselfabrik nicht nachgearbeitet werden, was Zeit spart. Auch der Verzicht auf Kleber beschleunigt die Produktion – denn er braucht acht Stunden zum Aushärten. Bis dahin entstehen auch Lösungsmitteldämpfe, mit denen die Mitarbeiter belastet werden.

Für die Nutzer der Wistoba-Produkte, wie etwa Maler, ergeben sich neben dem Reinigen weitere Vorteile: Die „V12 Concept“-Pinsel sind leichter, verlieren ihre Borsten nicht und es haftet mehr Farbe an ihren, mit der gestrichen wird.

Die Wistoba-Pinselfabrik in Barbis Im Jahr 1917 machte sich Wilhelm Stollberg selbstständig: Er gründete die Wistoba-Pinselfabrik, die sich in einem kleinen Haus in Barbis befand. Der Firmenname setzt sich aus seinen Anfangsbuchstaben und dem Standort Barbis zusammen. Bereits 1921 brauchte er neue Fabrikationsräume, diese fand er auf einem Bauerngut in der Mitte des Ortes. Damals wurden die Pinselstiele aus Holz noch selber gedrechselt, und die Schweineborsten mussten vor der Verarbeitung gekocht werden, berichtet sein Enkel Arndt-Wilhelm Stollberg. Sein Sohn Friedrich Wilhelm Stollberg machte die Firma zu einem der führenden Pinsel- und Bürstenhersteller in Europa. Das Unternehmen zog in das Barbiser Industriegebiet, errichtete Produktionshallen. Stollberg setzte oft selbst konstruierte Maschinen ein, um der wachsenden Konkurrenz aus Asien mit Automation und Rationalität zu begegnen. Vor 30 Jahren übernahmen Thorsten W. und Arndt-Wilhelm Stollberg in nun dritter Generation die Leitung der Wistoba-Pinselfabrik. Auf mehr als 5.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche stellen 80 Mitarbeiter jährlich mehr als sechs Millionen Pinsel und Bürsten her, die in die ganze Welt geliefert werden. Es werden viele Tonnen Naturborsten und Kunstfasern pro Jahr hierfür verarbeitet. Die Stollbergs sind auch seit vielen Jahrzehnten Mitglieder in den Fachverbänden in Deutschland und Europa.

Das Barbiser Unternehmen beliefert ausschließlich Großkunden. Sie sitzen vor allem in Deutschland – hier ist Wistoba Marktführer –, aber auch zum Beispiel in Österreich, den Benelux-Staaten und den USA. In Spanien, berichtet Arndt-Wilhelm Stollberg, sähen die Pinsel anders aus, die Stiele seien länger. Interessant ist auch, dass die Fachleute in Norddeutschland und Skandinavien viel lieber mit runden Pinseln arbeiten, im Süden hingegen eher mit flachen.

Wirtschaftsförderung unterstützte

Während der Entwicklungszeit des nun ausgezeichneten „V12 Concept“ habe es gute Unterstützung von der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) gegeben, lobt Arndt-Wilhelm Stollberg und nennt dort Kerstin Wittenberg und Technologieberater Dr. Peter Oswald: „Sie wissen zum Beispiel, wie man sich etwas schützen lässt.“

Auch Thorsten W. Stollberg ist begeistert von dem neuen Produkt: „Ein Stück weit wurde das Rad neu erfunden.“ Er ist sich sicher, dass vor allem junge Maler offen gegenüber „V12 Concept“ sind. Gerne würde er es potenziellen Kunden auf künftigen Messen vorstellen, doch manche sind bereits wegen der Corona-Krise abgesagt.

Durch diese ist die familiengeführte Wistoba-Pinselfabrik bislang gut gekommen, denn Handwerker durften weiterarbeiten, verdeutlicht Thorsten W. Stollberg. Aktuell gebe es, ergänzt sein Bruder, den üblichen saisonalen Rückgang im Kaufverhalten – wenn die Maler nicht mehr draußen arbeiten können. Vielleicht können sie im kommenden Sommer schon mit „V12 Concept“ Fassaden und Co streichen.