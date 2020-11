Unternehmensberater: „Corona hatte niemand auf dem Schirm“

Im Frühjahr mussten Hotellerie und Gastronomie wegen der gesetzlichen Einschränkungen in der Corona-Krise größtenteils schließen. Restaurants konnten nur noch Außer-Haus-Verkauf anbieten, Hotels nur zum Beispiel Geschäftsreisende aufnehmen. Aktuell befindet sich Deutschland in einem Teil-Lockdown, wieder müssen die beiden Branchen mit starken Einbußen zurechtkommen. Detlef Buschbeck, deutschlandweit tätiger Unternehmensberater in Bad Lauterberg, kennt die Sorgen der Unternehmen in Stadt und Land.

Er weiß aber auch, dass durch ein vernünftiges Management eine Krisenzeit normalerweise überbrückt werden kann – „wenn ein Bestandsunternehmen seine Hausaufgaben gemacht und Rücklagen in guten Zeiten gebildet hat“. Buschbeck: „Man braucht Liquiditätsreserven für circa sechs bis neun Monate.“ Er nennt ein Beispiel, wofür: Wenn die Kommune eine große Baumaßnahme vor einem Hotel durchführt, könne der Umsatz schon mal um 70 Prozent sinken.

Ein junger Unternehmer könne hingegen nichts dafür, wenn es dem Betrieb wegen der Corona-Pandemie schlecht geht – er hatte keine Zeit, Geld anzusparen.

Deutsche verreisten im Inland

„Corona hatte niemand auf dem Schirm“, sagt er und vermutet, dass sich die globale wirtschaftliche Situation auf die kommenden zwei oder drei Jahre auswirken wird – wenn Touristen und Geschäftsreisende weniger als vor der Krise sind. Und so rechnet er mittel- bis langfristig mit einer „massiven Bewegung“ auf dem Hotel- und Gastronomiemarkt: Es werde zahlungsunfähige Betriebe geben, die in die Insolvenz gehen. Und finanzkräftige Unternehmen, die die anderen dann aufkaufen.

Nach dem ersten Lockdown in Deutschland, als die großen Restriktionen wieder nach und nach aufgehoben wurden, ging es der Branche ziemlich gut: In der Ferienhotelerie hätten die Erlöse größtenteils sogar über dem Vorjahresniveau gelegen, berichtet Experte Buschbeck. Der Grund war, dass die Deutschen wieder reisen durften und wollten – viele aber lieber im Inland.

Gerade Hotels in ländlichen Gebieten mit touristischen Zielen „haben sich sehr schnell erholt“ – wie zum Beispiel der Südharz, der Alpenraum, Nord- und Ostsee. „Die Nachfrage im Inlandstourismus war sehr groß. Die ausländischen Gäste sind hingegen fast weggebrochen.“

Detlef Buschbeck, Geschäftsführer der Wartburg-Unternehmensberatung in Bad Lauterberg. Foto: Privat

Von Gästen aus dem Ausland sind vor allem Hotels in großen Städten wie Berlin und München oder am Rhein abhängig. Geschäftsleute aus der ganzen Welt, die Crews der Fluggesellschaften und Messe-Teilnehmer blieben als Übernachtungsgäste aus. Ebenso wie Besucher etwa von großen Musicals in Hamburg. „Sie sind sonst die 1-A-Ziele, spüren aber jetzt enorm die Folgen der Corona-Pandemie“, erläutert Buschbeck. Auch Tagungshotels gehe es schlecht. Die Gründe sind, dass auch nach dem ersten Lockdown Großveranstaltungen, Fachtreffen oder Messen ausfallen mussten und der globale Tourismus ausblieb.

Das Reiseverhalten habe sich verändert und werde sich noch in den nächsten Jahren ändern, sicherlich auch durch die Verunsicherung und Kostendruck vieler Menschen. Wie es weitergeht, wenn viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, werde sich zeigen. „Die großen Firmen werden an der Reisekostenschraube in den nächsten Jahren massiv drehen, um Kosten zu sparen“, verdeutlicht der Fachmann.

Auch in der Gastronomie wird es Veränderungen geben. Schon im kommenden Jahr, so schätzt er, werden 20 oder 25 Prozent der Betreibe „nicht mehr so auf dem Markt sein“ wie vor der Pandemie. Hier wird es überwiegend Pachtbetriebe und junge Unternehmen treffen.

Hilfen von Bund und Land

Detlef Buschbeck, Chef der Wartburg-Unternehmensberatung in Bad Lauterberg, lobt die finanziellen Hilfen von Bund und Land. Mit ihnen sollen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Betriebe sowie etwa auch von Künstlern und Solo-Selbstständigen gemindert werden. „In England, Frankreich, Italien – um nur einige Länder zu nennen – gibt es in keinster Weise ähnliche betriebliche Unterstützung. Das muss man unserer Bundesregierung zugute halten.“ Es handele sich – den Weltkrieg ausgenommen – auch um die größte Krise der vergangenen 100 Jahre.

Das Land Niedersachsen habe ein Förderprogramm extra wegen Corona aufgelegt, um speziell die Gastronomie zu unterstützen: Wer jetzt oder in den kommenden zwei Jahren in Innovationen oder etwa auch Umweltschutz investiert, bekommt Zuschüsse von bis zu 80 Prozent. Um den für sich richtigen Fördertopf zu finden, müsse man „am Ball bleiben“ – ständig werden Programme aktualisiert oder neu aufgelegt. Dabei könne ein Steuer- oder Unternehmensberater helfen, man könne auch seine Hausbank oder die N-Bank ansprechen, so sein Tipp.

Buschbeck erinnert an die aktuelle Förderung des Bundes: Bis zu 75 Prozent des Umsatzes von November 2019 können Betriebe für diesen Monat bekommen. „Wenn das bis zum Frühjahr so weitergehen sollte, wird der Großteil der Betrieb überleben.“ Der Fachmann betont aber noch einmal, dass es eine vernünftige Unternehmens- und Finanzplanung geben muss – „das ist wie ein Notfallkoffer, den man im Ernstfall öffnen kann.“

