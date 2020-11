Jugend-Kirche bringt Adventsmenüs zu Tafel-Kunden

Mitglieder des Jugendkirchenvorstands übernahmen im ersten Lockdown die Tafelausgabe am Gemeindehaus der Andreas-Kirchengemeinde in Bad Lauterberg.

Die Kundinnen und Kunden der beiden Tafeln in Bad Lauterberg und Bad Sachsa dürfen sich auf ein persönlich überbrachtes Adventsmenü freuen. Diese Solidaritätsaktion wurde vom Jugendkirchenvorstand der Bäderregion und der St.-Andreas-Kirchengemeinde geplant. Zur Auswahl standen drei Gerichte, die am morgigen Freitag in Bad Lauterberg und Ortsteilen – unter den geltenden Hygienebedingungen – direkt an die Haushalte verteilt werden.

„Eine Woche später werden wir dieselbe Aktion für die Kundinnen und Kunden der Tafel in Bad Sachsa anbieten“, so Jugendpastor Simon Burger. So können sich die Beteiligten zu Hause ein Vor-Weihnachtsessen schmecken lassen: Putengeschnetzeltes mit Bandnudeln, Krustenbraten mit Rotkohl und Klößen oder Gemüsekartoffelgratin mit Salat stehen auf der Speisekarte.

In der Andreas-Kirchengemeinde gab es schon seit längerem die Überlegung, in der Adventszeit ein Essen für die Kunden der Tafeln in Lauterberg anzubieten. „Und als Jugendliche aus dem Jugendkirchenvorstand während der Zeit des ersten Lockdowns die Tafelausgabe am St.-Andreas-Gemeindehaus übernommen haben, damit diese weiter geöffnet bleiben konnte, hatten die Jugendlichen – ohne von den Überlegungen der St.-Andreas-Kirchengemeinde zu wissen – die gleiche Idee“, erzählt Simon Burger die Geschichte zu der Aktion.

Die ursprüngliche Planung des Jugendkirchenvorstandes war es, am 27. November im Kursaal der Stadt ein großes Adventsessen mit musikalischem Rahmenprogramm anzubieten. Da dies aufgrund der Hygienebedingungen nicht möglich ist, hat sich der Jugendkirchenvorstand dazu entschieden, die ganze Aktion nicht abzusagen oder zu verschieben, sondern die Adventsmenüs persönlich zu den Kunden der Tafeln in Bad Lauterberg nach Hause zu bringen.

„Die Anmeldung für das Weihnachtsessen in Bad Lauterberg ist nun abgeschlossen und wir haben 63 Essensbestellungen, die wir an 33 verschiedene Adressen ausfahren werden“, freut sich Simon Burger. Zusätzlich zu den Menüs gibt es eine Adventstüte für alle Kunden aus Bad Lauterberg, an der sich die Stadt Bad Lauterberg, das Modehaus Rudolphi, die Buchhandlung Moller, Carmen Stolberg von der Werkelei Kreativwerkstatt, Familie Bär und Familie Stiemerling beteiligen. Finanziert wird die Aktion in Bad Lauterberg über die Diakoniekasse der Andreas-Kirchengemeinde. Die Menüs wurden beim Lauterberger Partyservice Wiedemann in Auftrag gegeben, der seinerseits einen Nachtisch spendiert.

In Bad Sachsa wird dieselbe Aktion am Freitag, 4. Dezember, stattfinden. Hier sind es sogar 70 Essen, die bestellt worden sind. Die Menüs werden in Bad Sachsa aus der Diakoniekasse der St.-Nikolai-Kirchengemeinde Bad Sachsa finanziert.

Auch hier gibt es zu den Menüs eine Adventstüte, an der sich die Tourist-Info Bad Sachsa, die St.-Nikolai-Apotheke Bad Sachsa, die Praxis Maximum Physiotherapie, der Rewe-Markt Bad Sachsa, das Ravensberg Basecamp sowie Familie Utermöller beteiligt haben.

Der Jugendkirchenvorstand der Bäderregion freut sich sehr über das große Engagement in den beiden Städten und diese besondere Aktion, womit den Tafelkunden Freude und Wertschätzung in dieser für uns alle besonderen Adventszeit entgegengebracht werden soll.