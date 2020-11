Fast 1.000 Mitglieder im SoVD-Ortsverband Bad Lauterberg

Auch gerade die älteren Menschen leiden unter den Einschränkungen, mit denen die Verbreitung des Coronavirus vermindert werden soll: Sie konnten in diesem Jahr ihre Kinder und Enkel oft nicht besuchen und mussten auf Treffen mit Gleichgesinnten verzichten – was besonders für Alleinlebende eine große Belastung bedeuten kann. Darum war und ist der Ortsverband Bad Lauterberg im Sozialverband Deutschland (SoVD) bemüht, mit den Frauen und Männern Kontakt zu halten, ihnen Mut zu machen.

Ulrich Helmboldt ist der Vorsitzende des Ortsverbands, seine Frau Brigitte führt die Frauengruppe in Bad Lauterberg an, der mehr als 90 Mitglieder angehören. Und die etwa 40-köpfige Männergruppe des SoVD leitet Dieter Karger. Im sogenannten Lockdown im Frühjahr – als alle Veranstaltungen ausnahmslos ausfallen mussten – griffen die beiden zum Telefon, um regelmäßig mit sämtlichen Gruppenmitgliedern zu sprechen. „Das längste Gespräch hat einmal 59 Minuten gedauert, was aber völlig in Ordnung ist“, erinnert sich Brigitte Helmboldt. Gespräche mit Männern seien im Schnitt kürzer gewesen, merkt Ulrich Helmboldt an.

Seine Ehefrau berichtet, sie habe eine „Gänsehaut“ bekommen – im positiven Sinne: Sie habe die Alleinlebenden gefragt, ob sie Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen benötigen. Alle hätten abgelehnt – denn zum Beispiel Nachbarn oder Angehörige wie Enkel hätten sie unterstützt. Das liege vielleicht an der ländlichen Gegend, in der die Menschen etwas mehr aufeinander Acht geben, vermuten die Helmboldts.

Selber zum Hörer greifen

Auch schrieben sie drei Briefe an die Kameradinnen und Kameraden. Am Telefon und im Schreiben wiesen sie darauf hin, dass die Senioren nicht nur auf Anrufe warten, sondern selber zum Hörer greifen sollen. Das hätten sie auch gemacht, so Brigitte Helmboldt. Manche Mitglieder treffen sich auch privat, gehen zum Beispiel ins Café. „Auch das konnte ja nicht stattfinden.“

Als man sich im Sommer dieses Jahres wieder mit Abstand begegnen konnte, haben sich Helmboldts mit einzelnen SoVD-Mitgliedern zum Beispiel in der Stadt oder im Kurpark zum Spazierengehen und Plaudern getroffen. „Es wurde darüber gesprochen, wie es einem geht und welche Aktivitäten man trotz Corona gut machen kann“, berichtet er.

„Lass uns optimistisch nach vorne sehen“, heißt es in einem der Briefe, „die Vorfreude auf unsere Veranstaltungen und Treffen geben uns Mut und Zuversicht“.

Die Aktionen fielen ab Frühjahr viermal aus und finden auch aktuell nicht statt. Doch in den zurückliegenden Monaten waren Treffen unter Auflagen wieder möglich. Um den geltenden Mindestabstand zu wahren, wurde die große Frauengruppe halbiert. Und so konnten sich die Kameradinnen in der Gaststätte „Goldene Aue“ wieder sehen – ein Teil zum Kaffeetrinken, der andere etwas später zum Vespern. Das bedeutete aber auch, dass eingeladene Referenten ihre Vorträge zweimal halten mussten.

Auch die Männergruppe kam wieder zusammen. „Allerdings kamen jeweils nicht alle Mitglieder, wie auch bei den Frauen. Ältere sind vorsichtig und zum Teil verunsichert und bleiben lieber zu Hause.“ Dann helfen eben Telefonate oder auch der Austausch über Whatsapp-Gruppen.

Größere Veranstaltungen abgesagt

Das Neujahrskonzert mit dem Feuerwehrmusikzug Barbis ist bereits abgesagt. Foto: Polley / HK-Archiv

Größere Veranstaltungen finden nach wie vor nicht statt: So ist das Neujahrskonzert mit dem Feuerwehrmusikzug Barbis abgesagt, das für den 10. Januar 2021 geplant war. In diesem Jahr fielen unter anderem der Kameradschaftsnachmittag, das Gänsebraten-Essen sowie Ausflüge des SoVD – zum Beispiel die Jahresfahrt in den Thüringer Wald – aus. Geplant war auch, zum ersten Mal einen Glühweinstand in der Innenstadt aufzustellen, berichtet SoVD-Chef Ulrich Helmboldt. Doch weil der Soziale Weihnachtsmarkt in diesem Jahr entfallen muss, kann die Idee nicht umgesetzt werden. Und die Jahreshauptversammlung ist vorsichtshalber in den Mai kommenden Jahres verschoben worden.

Mit etwas Glück zählt der SoVD-Ortsverband Bad Lauterberg dann insgesamt 1.000 Mitglieder. „Vier fehlen noch“, sagt Ulrich Helmboldt, der seit 22 Jahren Vorsitzender ist und allen Mitgliedern handgeschriebene Geburtstagsgrüße übermittelt.

Für diejenigen, die 80 Jahre oder älter, krank oder beeinträchtigt sind, gibt es neben einem Weihnachtsbrief des Vorsitzenden auch ein Präsent, in dem sich zum Beispiel etwas Süßes und Mandarinen befinden. 170 Päckchen kommen da zusammen, die Brigitte Helmboldt, Christine Engel, Ina Lobenstein und Bärbel Weisemann – sie nennen sich „Kleeblatt“ – zusammenstellen. Die Damen verteile sie auch. Sie sind, wie der ganze Vorstand, ehrenamtlich tätig.

Es geht immer darum, den Mitgliedern zu zeigen, dass man an sie denkt – nicht nur in der Corona-Zeit. Helmboldts wünschen sich, dass so bald wie möglich das Impfen beginnen kann, damit dann wieder Treffen möglich werden. Und sie wünschen sich bessere Bedingungen für diejenigen, „die für uns, die Bevölkerung, die ganze Zeit gearbeitet haben“: etwa Pflegepersonal oder Verkäufer.