Pastoren-Duo spielt Lieder über Leben und Tod

Es ist sicher ein Thema, mit dem sich meisten Menschen nur ungern auseinandersetzen – der Abschied vom Leben, der Tod. Unter dem Motto „Abschied muss man üben“ stellten die Pastoren Johannes Hirschler und Peter Wieboldt am Freitag bei einem Liederabend in der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg Lieder und Texte über Leben und Tod zum Nachdenken vor.

Es gibt die unterschiedlichsten Konzerte und Liederabende, aber den Tod in den Mittelpunkt zu stellen, ist eher ungewöhnlich. Wie aber eine mögliche Bewältigung mit dem Umgang mit dem Ableben eines Familienangehörigen oder überhaupt mit dem Lebensende erfolgen könnte, zeigten die beiden Pastoren mit Stücken von bekannten Musikern.

Trauer in Liedern umgesetzt

Pastor Johannes Hirschler erzählte, dass Reinhard Mey das Lied „Lass nun ruhig los das Ruder“ seinem Sohn widmete, der nach einem Wachkoma verstarb. Hirschler trug das Lied in der Form von Mey vor, ohne jedoch dessen Stimmlage zu kopieren. Passend zum Abend war auch Meys Lied „Wie ein Baum, den man fällt“, in dem es heißt: „Ich möcht’ im Stehen sterben“.

Peter Wieboldt sang in englischer Sprache das Lied von Eric Clapton „Tears in heaven“. In der Anmoderation bemerkte der Pastor, dass Claptons Sohn sehr früh verstarb.

Die St.-Andreas-Kirche. Foto: Rolf Steinke / HK

Herbert Grönemeyer beschrieb in seinem Lied „Der Weg“ den Lebenskampf seiner an Krebs erkrankten Frau Anna, den er über acht Jahre mitverfolgte. Einfühlsam widmeten sich Hirschler an der Konzertgitarre und Wieboldt an dem Keyboard diesem Lied.

Beim Vorstellen des Liedes „Wenn der Herrjott ruft“ von Die Höhner bemerkte Wieboldt: „Es gibt viele Möglichkeiten, den Tod nicht beim Namen zu nennen: das Zeitliche segnen, in die Grube fahren, von uns gehen oder entschlafen.“

Das Stück der Kultband des Kölner Karnevals ist sicher eines der ungewöhnlichsten Lieder zum Thema Tod. Ironisch interpretierten Die Höhner ihre Komposition: „Dem Uhrmacher schlägt das letzte Stündchen. Der Dieb, der stiehlt sich einfach fort. Der Professor gibt seinen Geist auf. Und der Matrose geht über Bord“ oder „Der Koch gibt seinen Löffel ab. Der Gärtner, der beißt ins Gras“.

Texte von Rilke und Luther

Beide Pastoren untermalten den musikalischen Gottesdienst mit Lesungen aus Rainer Maria Rilkes „Herbst“ sowie „Leichenreden“ von Kurt Marti.

An den Reformator Martin Luther erinnerten Hirschler und Wieboldt, der den Tod seiner Kinder trotz seines Glaubens schwer verkraften konnte. „Stirbt ein Elternteil, stirbt die Vergangenheit. Stirbt ein Partner, stirbt die Gegenwart. Stirbt ein Kind, stirbt die Zukunft“, schrieb Luther in seinen Briefen.

In dem gut einstündigen kirchlichen Konzertabend überzeugten beide Pastoren gesanglich in ihrer eigenen Stimmlage, die teilweise den Klang der genannten Künstler nahe kam. Sicher ist ein Beifall in einer Kirche nicht unbedingt üblich. Doch nach dem Auftritt bekamen beide Pastoren viel Applaus.

Durch die geltenden Corona-Auflagen waren viele Kirchenplätze nicht besetzt, und während des Konzertes wurden Mund-Nase-Masken getragen.

Die Kantorin der Andreaskirchengemeinde, Dorothea Peppler, hatte bei der Begrüßung die Besucher darum gebeten. Sie bat um eine Spende nach dem Konzert für die Hospizarbeit in der Kirchengemeinde.