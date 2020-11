Eine solches Jahr hat die Bad Lauterberger Kranken- und Altenhilfe „Grüne Engel“ in ihrer bald 40-jährigen Geschichte noch nicht erlebt: Wegen der Corona-Pandemie beziehungsweise den Einschränkungen, die die Verbreitung des Virus mindern soll, konnten zeitweise keine Patienten in Kliniken der Kneippstadt besucht werden. Und Seniorenheime dürfen die Ehrenamtlichen rund um Ute Kruse seit etwa acht Monaten gar nicht mehr aufgesucht.

Was Ute Kruse und ihre elf „Damen und ein Herr“ genau machen, wenn sie Bewohnern beziehungsweise Patienten in Heimen und Kliniken begegnen, verdeutlicht eine Grafik auf einem Handzettel: Bei einem Engel ist zu lesen „wir trösten, wir helfen, wir hören zu, wir lesen vor, wir unterhalten, wir gehen spazierten, wir sind für Sie da!“

Einfach nur zuzuhören, helfe oft ungemein. „Manche Patienten wollen zum hundertsten Mal ihre Krankengeschichte erzählen“ und seien danach auch zufrieden, verdeutlicht die Bad Lauterbergerin. Andere wollen wissen, was in der Klinik passiert. Da können die „Grünen Engel“ oft weiterhelfen, weil sie dank der Fortbildungen in den Kliniken gut Bescheid wissen.

Nach dem ersten Lockdown bis Oktober konnten die Ehrenamtlichen auch wieder Klinik-Patienten treffen. Das war in der Corona-Zeit auch nötig, weil viele keinen Besuch von ihren Angehörigen bekamen: Die Familien wohnen zum teil weit entfernt und scheuten die Reise wegen des Virus. Hinzu kam, dass immer nur ein Besucher das Zimmer betreten durfte – die anderen hätten nach der langen Reise lange warten müssen.

Ehrenamt mit Auflagen

Die „Grünen Engel“ nahmen sich Zeit für die Patienten – unter Hygiene-Auflagen, wie etwa in jedem Zimmer eine neue Mund-Nase-Maske tragen, zwischendurch immer die Hände desinfizieren und notieren, wer wen besucht hat.

Die Begegnungen in Altenheimen sind hingegen seit den ersten Corona-Beschränkungen im Frühjahr tabu. Dabei gibt es in einer Einrichtung ein besonderes Angebot: den Erzähl-Salon. Ute Kruse erklärt, dass immer über ein Thema in der Runde der Bewohner gesprochen wird. Das kann zum Beispiel zur Jahreszeit passen – etwa über Erinnerungen an Kartoffelfeuer – oder mit Bad Lauterberg zu tun haben. „Was haben wir heute erlebt!“ würden manche Teilnehmer sagen – obwohl sie nur gemeinsam geplaudert haben. Meist genüge ein Stichwort und die Bewohner beginnen, aus ihrem Leben zu erzählen. „Wir haben alle Zeit der Welt, um den Patienten in den Kliniken oder den Bewohnern der Seniorenheimen unsere Aufmerksamkeit zu widmen“, merkte Ute Kruse an.

Egal ob Bewohner eines Heims oder Patient in einer Klinik – nach dem Besuch „geht man immer reicher raus als man gekommen ist“, beschreibt sie das Gefühl, das sie als Ehrenamtliche hat. Schön ist es auch, wenn ein Unzufriedener durch einen „Grüner Engel“-Besuch bessere Laune bekommt – was an Ende auch das Personal der Einrichtung entlastet.

Übrigens: „Die Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal in allen Häusern ist hervorragend“, bemerkt Ute Kruse, die vor fünf Jahren das Bundesverdienstkreuz für ihre Tätigkeit bekommen hatte.

Pflegepersonal entlasten

2022 wird das 40-jährige Bestehen der „Grünen Engel“ in Bad Lauterberg gefeiert. Ute Kruse blickte auf die Gründung zurück.

Vor 38 Jahren gab es eine Stiftung, in der die Idee entstand, die Patienten der Krankenhäusern durch ehrenamtliche Personen in Gesprächen zu betreuen, um auch das Personal etwas zu entlasten. Um die Freiwilligen von den Klinikmitarbeitern zu unterscheiden, bekamen sie einen grünen Kittel. Leider, so Kruse, nahm die Entwicklung der Stiftung einen anderen Verlauf als erwartet hatte – und so trennten sich die Frauen vom Namen „Grüne Damen“ und arbeiteten eigenständig mit Unterstützung einiger Kliniken in der Kneippstadt.

Vier Einrichtungen in Lauterberg

Lob gibt es für die Einrichtungen, in denen das Team unterwegs ist. Eine Zusammenarbeit besteht mit den Kliniken Gollée und Muschinsky sowie den Seniorenheimen Curanum und Kursana-Domizil, die jederzeit die ehrenamtlichen Besuche unterstützten. Auch werden Fortbildungsprogramme besucht, um in Zusammenkünften mögliche Probleme zu erörtern oder sich einfach auszutauschen.

Gerührt ist Ute Kruse, wenn sie sich daran erinnert, wie der Name „Grüne Engel“ entstanden ist: Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin war trotz ihrer Krebserkrankung aktiv und besuchte Menschen in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Sie sagte: „Immer wenn ich aus einem Gespräch mit den Patienten komme, bekomme ich Flügel.“

Wie auch in vielen Vereinen und Institutionen gibt es auch bei den „Grünen Engeln“ Probleme, neue Freiwillige zu finden. Männer und Frauen werden gesucht.

Über weitere Ehrenamtliche freut sich das Team der Kranken- und Altenhilfe „Grüne Engel“ in Bad Lauterberg. Wer mitmachen möchte, soll sich bei Ute Kruse unter Telefon 05524/80100 melden.