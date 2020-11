So funktioniert der Corona-Modus an der KGS Bad Lauterberg

Brief des Kultusministers Grant Hendrik Tonne an die Schüler (Auszug)

Wie es zusammenpasst, dass Freizeiteinrichtungen schließen und Kinder sich nur noch mit einem Freund treffen können, aber gleichzeitig Schulen und Kitas geöffnet bleiben, erklärt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne in einem Brief vom 30. Oktober. „Die Kontaktbeschränkungen sollen für weniger Ansteckungen sorgen. Wenn sich nun insgesamt weniger Menschen mit dem Virus anstecken, werden auch weniger Infektionen in die Schule ‚hineingetragen‘ und ihr könnt weiter gemeinsam lernen. Das Herunterfahren der anderen Bereiche schützt so den Betrieb von Schulen und Kitas. Wir haben in den letzten Monaten gelernt, wie wichtig es für Kinder und Jugendliche ist, gemeinsam in der Schule zu lernen. Und für viele eurer Eltern ist es außerdem wichtig, dass ihr gut betreut seid, während sie ihrer Arbeit nachgehen. Zum einen wollen wir den Schulbetrieb, um Chancengleichheit und Gerechtigkeit zu wahren, und aus dem Grund, dass Schulen keine Pandemietreiber sind. Die Schul- und Hygienekonzepte haben bisher sehr gut funktioniert.“

„Eines ist klar: Auch ein noch so guter Distanzunterricht ersetzt nun einmal nicht den direkten Kontakt mit euren Mitschülerinnen und Mitschülern, mit euren Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schule. Es lohnt sich also, gemeinsam für das Szenario A zu kämpfen, solange wie wir es verantworten können. Damit das gelingt, brauchen wir weitere Regeln zum Schutz aller Personen in der Schule“, schreibt Tonne weiter.