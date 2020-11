Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg füllt sich wieder

Der Wiesenbeker Teich füllt sich nun wieder mehr mit Wasser nach der Trockenheit im Frühjahr und im Sommer. Die Harzwasserwerke hatten den Stausee vor einem knappen Jahr leerlaufen lassen, um eine Grundablassvorrichtung reparieren zu können (Lesen Sie dazu: Wiesenbeker Teich ist leer – Angler retten Fische). Das Bad Lauterberger Gewässer bietet Besuchern wieder einen ansehnlichen Anblick.

Gerade in den Sommermonaten herrscht um den Wiesenbeker Teich viel Betrieb. Der Rundweg bietet sehenswerte Blicke in die Natur und dies ohne jeglichen Straßenlärm. Ein komfortabler Campingplatz mit einer Gaststätte lockt Besucher aus ganz Deutschland an. Die sehr gute Wasserqualität nutzen Gäste zum Schwimmen in freier Natur. Das war in diesem Jahr nicht möglich.

Denn es gab im Frühjahr und im Sommer kaum Regen, so dass erst im Oktober Niederschläge für die langsame Füllung des Teiches sorgten.

Die Harzwasserwerke hatten im November 2019 festgestellt, dass die Grundablassvorrichtung – der sogenannte Striegel – undicht war. Die Reparaturarbeiten zogen sich bis zum März hin, so dass der Wasserspiegel wegen der anschließend fehlenden Niederschläge nur langsam und kaum merkliche anstieg. Erst die Niederschläge im Oktober sorgten für einen Zuwachs des Wasserstandes.

Zuflüsse füllen den Wiesenbeker Teich wieder. Foto: Rolf Steinke / HK

Für den Besucher werden auf Hinweistafeln Informationen zur Entstehung und zur Geschichte des Wiesenbeker Teiches gegeben. Er ist eine historische Talsperre, die im Jahr 1715 zur Kraftwasserversorgung der Grube Aufrichtigkeit in Bad Lauterberg angelegt worden war. Später wurde sein Wasser auch zur Versorgung der Königshütte in Bad Lauterberg eingesetzt.

An seinem Bau waren Wasserbauexperten aus dem Oberharz beteiligt. Wie bei den Anlagen des Oberharzer Wasserregals wurde die Dichtung aus Rasensonden erstellt. In einem Punkt unterschied er sich damals aber deutlich von den Teichdämmen des Oberharzer Wasserregals: Die Dichtung wurde erstmalig als Kerndichtung in der Dammmitte angeordnet, und das Verschlussorgan des Grundablasses, der Striegel, wurde in einem Schacht in Dammmitte platziert.

480.000 Kubikmeter fasst der Teich, sein Wasser kommt aus einem Einzugsgebiet mit einer Größe von 3,26 Quadratkilometer.