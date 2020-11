Rot-weiße Absperrbänder flattern im Wind: Seit einigen Monaten ist das Kriegsgräber-Areal auf dem Bad Lauterberger Bergfriedhof samt des steinernen Gedenk-Kreuzes für die Toten des Zweiten Weltkriegs gesperrt. Ein Grund ist die Stolpergefahr, weil Wegplatten locker sind (wir berichteten).

Die Situation, als sie vor dem Absperrband stand, habe sie betroffen gemacht, berichtet Elisabeth Pilz, Jahrgang 1929. Ihr Vater – ein NS-Gegner, der eingezogen worden war – war nach dem Weltkrieg nicht mehr zurückgekehrt. Wo seine Ruhestätte ist, weiß die Bad Lauterbergerin nicht. Aber sie legt jedes Jahr zum Volkstrauertag einen Blumenstrauß nieder – mal auf dem Grab eines ihrer vielen Bekannten aus Kindertagen, die den Krieg nicht überlebt haben, mal beim unbekannten Soldaten.

Wegen der Sperrung, dem Verbot, das Areal zu betreten fällt ihr das Gedenken in diesem, dem 75. Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besonders schwer. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn das Denkmal zum Volkstrauertag – er ist am Sonntag, 15. November dieses Jahres – wieder hätte freigegeben werden können, sagt Elisabeth Pilz.

Warten auf finanzielle Mittel

Auch Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD) bedauert, dass das Gelände auf dem kirchlichen Friedhof noch immer abgesperrt sein muss. Bereits im Juni sei ein Antrag auf finanzielle Mittel bei der Deutschen Kriegsgräberfürsorge stellt worden. Die Bewilligung läuft über das Innenministerium. „Bislang haben wir noch keine Mitteilung bekommen, ob wir die Mittel kriegen“, sagt der Verwaltungschef auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Bereich werde von der Kommune im Zuge der Kriegsgräberfürsorge gepflegt. Dafür bekäme die Stadt Geld – „das reicht für die normale Pflege auch aus“, so Gans. Nun ist es aber so, dass einige Grabsteine und Wegplatten auf dem Areal des Bergfriedhofs locker sind und die Verletzungsgefahr dadurch gestiegen ist. Das Instandsetzen ist ein größeres Vorhaben als die reguläre Pflege, dafür wurde zusätzliches Geld beantragt.

Für das große Vorhaben sollen – sobald es die Zusagen für die Mittel gibt – Fachleute wie etwa ein Steinmetz beauftragt werden.

Erinnerungen ans Kriegsende

Elisabeth Pilz ist jedenfalls enttäuscht, weil das Gedenken erschwert wird. Außerdem müsse immer wieder auf die Schrecken des Weltkrieges hingewiesen werden, damit es nicht wieder dazu kommt, findet sie.

Als Jugendliche hat Elisabeth Pilz das Kriegsende in Bad Lauterberg miterlebt. Am Montag, den 9. April 1945, gab es Fliegeralarm und die Auszubildende rennt nach Hause. Beim Blick aus dem Fenster sieht sie ein Militärflugzeug aus Richtung Osterhagen kommen. Im nächsten Augenblick fallen zwei Bomben nur ein paar Häuser entfernt.

Die beiden Bomben aus dem Jagdbomber der Alliierten trafen eine Menschenansammlung, die – trotz Fliegerbombenalarms – vor der ehemaligen Bäckerei Hille in der Scharzfelder Straße auf Brot wartete. 40 Menschen – darunter zahlreiche Frauen und Kinder sowie zwei Zwangsarbeiter – verloren ihr Leben. Damit hat der Zweite Weltkrieg noch kurz vor seinem Ende auch Einzug in die Kneippstadt gehalten.

Unter den Toten befanden sich einige Bekannte und Freunde von Elisabeth Pilz, Erwachsene und Kinder. Im Gespräch mit unserer Zeitung zählt sie mehrere Familiennamen auf und wo sie in der Bad Lauterberger Aue wohnten.

Sie erinnert sich an einen Belgier, zu der Bäckerei gegangen sei und dort starb. Seine Frau war schwanger und hatte ihrem Mann davon noch nichts erzählt. Er wusste nicht, dass er Vater werden würde.

Die Augenzeugin berichtet zudem von einem Schulkameraden, der in der Kernstadt getötet worden war und am Straßenrand lag.

Die, die durch die Kriegswirren ums Leben kamen, wurden auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Ihre Gräber können momentan nur aus der Ferne gesehen werden.

Info: Volkstrauertag in Barbis

Die für Sonntag, 15. November, geplante Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal am Röhlberg in Barbis wird aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie abgesagt. „Wir werden den Verstorbenen der Kriege und Opfern von Gewaltherrschaft im Stillen gedenken und sie würdevoll ehren“, teilt der SoVD-Ortsverband Barbis mit.