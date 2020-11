Maskenpflicht in Bad Lauterberg gilt auch auf Traumspielplatz

Nicht nur in der Innenstadt von Bad Lauterberg gilt momentan Maskenpflicht, sondern jetzt auch auf dem Traumspielplatz im Kurpark. Das teilt der Landkreis Göttingen mit. Die Allgemeinverfügung greift, wenn der Inzidenzwert eine bestimmte Marke überschreitet: Ab 35 soll in festgelegten Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden, ab 50 ist das Tragen Pflicht. Am gestrigen Mittwoch lag der Wert bei 62 – so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es je 100.000 Einwohner des Landkreises in den zurückliegenden sieben Tagen.

Zu den betroffenen Bereichen zählen neben Traumspielplatz und Boulevard in der Kneippstadt jetzt auch zum Beispiel die Fußgängerzone in Herzberg und die Innenstadt von Osterode, heißt es in der Mitteilung des Kreises. Das Gesundheitsamt habe die Allgemeinverfügung damit ergänzt. Stadt und Polizei loben die umsichtigen Menschen in der Innenstadt Die Außendienstmitarbeiter der Stadt Bad Lauterberg überwachen die Vorgaben. Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD) hat sich selber ein Bild in der Innenstadt gemacht: „Im Großen und Ganzen wird die Maskenpflicht befolgt.“ Ihm ist jedoch noch etwas aufgefallen: Der Boulevard ist merklich leerer. Das sei natürlich gut, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, aber den Unternehmen in der Innenstadt fehlten nun Kunden, bemerkt der Bürgermeister. Die Stadt Bad Lauterberg hat sich zudem bemüht, verständliche Schilder aufzustellen, die auf die Maskenpflicht hinweisen. Lob gibt es auch von der Polizei Bad Lauterberg für die Einheimischen und Gäste, die in der Innenstadt unterwegs sind: Die Menschen halten sich an die Vorgaben, berichtet ein Polizist. Die Beamten führen, auch im Verbund mit dem Ordnungsamt, vermehrt Kontrollen durch. Wenn sich alle so vorbildlich an die Maßnahmen hielten, werde der Inzidenzwert bestimmt schnell sinken. Unsere Corona-Übersicht: Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort