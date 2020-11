Fachleute entfernen trockene Bäume am Hang der Lutterstraße in Bad Lauterberg.

Bad Lauterberg. Fachleute arbeiten noch bis zum 6. November an der Lutterstraße in Bad Lauterberg.

Trockene Bäume am Hang des Hausbergs werden gefällt

Seit Wochenanfang werden Bäume am Hang des Hausberges gefällt. Es handelt sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen, die die Stadt Bad Lauterberg vergeben hat und die durch die Niedersächsischen Landesforsten begleitet werden.

Die Arbeiten an der Lutterstraße in Bad Lauterberg sind anspruchsvoll und gefährlich. Zum einen ist das Gelände, auf dem die Bäume stehen, sehr steil. Es gestaltet sich also schwierig, sie zu fällen. Hinzu kommt, dass die Bäume sehr trocken sind und bei den Arbeiten Äste abbrechen und herabfallen können, wie ein Mitarbeiter berichtet. Sollte mal ein gefällter Baum anschließend nicht geborgen werden können, wird er gesichert und kann liegenbleiben.

Straßensperrungen sind möglich

Noch bis zum 6. November sollen die Maßnahmen zur Verkehrssicherung stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Lutterstraße auf einer Länge vom Rewe-Markt bis zur „Ölmühle“ werden dafür unsichere Bäume gefällt.

Hierbei kann es zu kurzfristigen Straßensperrungen der Lutterstraße in dem jeweiligen Sicherungsabschnitt kommen. Die Stadt Bad Lauterberg bittet um Verständnis, dass es zu Behinderungen kommen kann.