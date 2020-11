Bad Lauterberger Familienbetrieb feiert Firmenjubiläum

Als Walter und Luise Borowski kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Blumenfachgeschäft eröffneten – damals in der Ritscherstraße von Bad Lauterberg, im heutigen Heimatmuseum – konnten sie wohl kaum ahnen, dass sie damit eine Erfolgsgeschichte begründen würden: Die Gärtnerei Borowski, die seit 2006 von Enkel Christian Borowski geführt wird, feiert am heutigen Mittwoch ihren 75. Geburtstag.

Dabei hatte der Betrieb zunächst unechte Blumen unter die Leute gebracht: „Meine Oma hat sie aus Papier gefaltet. Es gab damals kaum echten Blumen“, berichtet der Geschäftsführer. Die Menschen wollten einfach auch etwas Buntes in ihren Wohnungen haben. Doch schon nach kurzer Zeit wurden echte Pflanzen in Bad Lauterberg verkauft.

Weitblick: Gärtnerei neben dem Friedhof wird eröffnet

Walter Borowski, der zum Glück aus dem Krieg wiedergekommen war, wollte eigentlich Elektriker werden. Er entschied sich dann aber doch für das Blumengeschäft – und hatte das richtige Gespür: Er eröffnete mit seiner Frau nach gut zwei Jahren auch die Gärtnerei neben dem Friedhof. Dort konnten sie ihre eigenen Pflanzen produzieren – zum Beispiel wurden auch mal Tulpen gezogen – und später etwa Grabpflege anbieten.

Die Kunden kauften für zu Hause bereits vor Jahrzehnten blühende Klassiker wie Geranien als Balkonpflanzen, berichtet Christian Borowski.

Luise und Walter Borowski führten das Bad Lauterberger Familienunternehmen, das seit den 1950er Jahren zudem Ausbildungsbetrieb ist, bis 1978. Dann übernahmen Sohn Peter Borowski und dessen Frau Dorothea das Geschäft. Das Paar erweiterte den Betrieb stetig und bot zum Beispiel weitere Pflanzenarten an.

Vor 14 Jahren übernahm Sohn Christian den Betrieb in dritter Generation. Auf seine insgesamt sechs Mitarbeiter an beiden Standorten – die Gärtnerei neben dem Bergfriedhof und das Blumenfachgeschäft in der Innenstadt – kann er sich verlassen, genauso wie auf die Hilfe seiner Eltern, wenn es doch einmal hektisch wird.

Trend: Jüngere interessieren sich für Gemüsepflanzen und Kräuter

Auch heute kann sich der Familienbetrieb über weitreichende Beliebtheit freuen. „Wenn im Mai die Saison der Balkonblüher los geht, kommen die Leute auch aus einem Umkreis von 50 Kilometern zu uns“, sagt Christian Borowski. Verlassen kann er sich außerdem auf eine große Stammkundschaft. Beliebt sind die Pflanzen auch deshalb, weil sie, im Gegensatz zur Baumarktware, im Sommer noch weiter blühen und gedeihen.

Eine Luftaufnahme der Gärtnerei Borowski neben dem Friedhof. Foto: Gärtnerei Borowski

Christian Borowski beobachtet einen Trend: Gerade die jüngeren Kunden interessieren sich für Gemüsepflanzen und Kräuter. Auch nach Obstbäumen fragen sie regelmäßig. Sie scheinen einen Teil ihrer Nahrung im eigenen Garten produzieren zu wollen.

Nach dem zurückliegenden Generationenwechsel wurde unter anderem in eine Bewässerungsanlage investiert. Und für die nahe Zukunft planen Borowskis, den Verkaufsbereich zu erweitern.

Gut vorbereitet: 30.000 Frühlingsblüher stehen für 2021 bereit

In der Gärtnerei Borowski wird nach wie vor alles selber produziert. 30.000 Frühlingsblüher warten zum Beispiel schon auf die Kunden, die im kommenden Jahr ihre Beete etwa mit Primeln oder Maiglöckchen bepflanzen wollen.

Zum Angebot des Lauterberger Betriebes gehört neben der Floristik auch die Grabpflege sowie die Gartenpflege und Beratung. Ansonsten gibt es bei der Gärtnerei Borowski alles, was das Gärtner- und Pflanzenherz begehrt. Zum Beispiel auch Koniferen oder Stauden. „Und was nicht da ist, wird bestellt“, verspricht Christian Borowski.