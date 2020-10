Bipolare Störung: Von ganz oben nach ganz unten und zurück

Olaf Normann lebt in Extremen. Wirklich. In Hochphasen schließt er schon mal ein Studium ab, kauft sich Sportwagen oder mietet ein ganzes Zechengelände. Aber dann wacht er wiederum auf einer Intensivstation im Krankenhaus auf, nachdem er aus Verzweiflung zu viele Tabletten geschluckt, sich selbst verletzt hat.

Normann ist Musiker, Zauberer, Kabarettist und Redenschreiber für Promis wie Harald Schmidt. Momentan ist er auf Deutschlandtour – aber nicht als Künstler, sondern als Betroffener von Bipolarer Störung. „Alles klar trotz Bipolar“ ist das Motto seiner Reise durch die Bundesrepublik, bei der er über die Krankheit aufklären und Betroffene, Selbsthilfegruppen und Fachleute treffen will. Mit dabei im kleinen Camping-Van ist sein Hund Mylo. Halt machten die beiden am Donnerstagabend in Bad Lauterberg.

„Das ‚Normale‘ kennen wir nicht“

Er gehört zu den Menschen mit Bipolarer Affektiver Störung: Phasen der Manie, in denen sie überaktiv oder gereizt sind, und der Depression wechseln sich ab. „Das ‚Normale‘ kennen wir nicht. Es gibt nur Entweder, oder“, verdeutlicht Normann am Donnerstagabend in Bad Lauterberg. Im Gesundheits- und Vital-Center Gollée spricht er über seine Erfahrungen mit der Krankheit – und über ein Projekt, mit dem er auf sie aufmerksam machen will.

„Das ‚Normale‘ kennen wir nicht“: Olaf Normann macht Station in Bad Lauterberg und berichtet über Bipolare Störung. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Seit einigen Tagen fährt Normann mit Hund Mylo durch die Republik: Bei seiner Deutschlandreise „Alles klar trotz Bipolar“ während der Woche der Seelischen Gesundheit klärt er als Betroffener über die Störung auf. Los ging es in Frankfurt am Main, an der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS). Städte wie Saarbrücken, Karlsruhe, Augsburg, Bayreuth, Chemnitz, Leipzig und Gera hat er besucht, ehe er nach Bad Lauterberg kam.

Unterwegs im Camper-Van

Für seine Reise hat er einen Kastenwagen zu einem Camper-Van umgebaut und wollte ganz Europa bereisen, andere Betroffene, Selbsthilfegruppen und Fachleute zu treffen. Wegen der Corona-Pandemie ist er in diesem Jahr nur in der Bundesrepublik unterwegs.

Die Deutschlandtour sieht er mittlerweile als Probelauf an, haben sich doch hier und da Schwierigkeiten herausgestellt. So benötigt seine Kühlbox eine Steckdose, wenn der Wagen parkt. Eine solche ist manchmal nicht aufzutreiben. Oder es ist keine mehr frei – wenn eine Reisegruppe mit teuren Wohnmobilen Weinproben an der Weinstraße macht und den Campingplatz in Beschlag nimmt, wie er berichtet. Eine Europatour, die im kommenden Jahr stattfinden könnte, brauche dann doch mehr Vorbereitung, sagt Normann. Übernachtungsmöglichkeiten und Kontakte müssten organisiert werden.

Erlebnisse, Gedanken und Gefühle

Auch das Treffen in Bad Lauterberg kam spontan zustande. Doch mit Hilfe von Dr. Andreas Philippi, Vorstandsmitglied der Gesundheitsregion Göttingen/Südniedersachsen, war es schnell organisiert.

Für seine Reise hat er sich einen kleinen Kastenwagen zu einem Camper-Van umgebaut. Foto: NORMANN / Privat

In der Kneippstadt verdeutlichte Normann die Extreme, die die Bipolare Störung mit sich bringt, anhand persönlicher Erlebnisse, Gedanken und Gefühle. „Depression ist wie eine Art Migräne: Man lässt die Rollläden herunter, will keinen Kontakt haben, schleppt sich vom Bett aufs Sofa und zurück.“

Doch der Mensch mit Bipolarer Störung, mit Stimmungsschwankungen wisse, dass es irgendwann wieder ein Hoch geben wird. Das könne jedoch lange dauern. In der Zeit sei man in sich gefangen und verzweifelt – „das geht bis zur eigenen Körperverletzung.“ Und es komme zu peinlichen Situationen: wenn die Nachbarn gucken, wenn der Rettungsdienst einen abholt. Oder wenn Medikamente, die den Extrem-Phasen vorbeugen sollen, Händezittern verursachen.

Peinliche Situation

In einem solchen Fall spielte Normann gerade Schlagzeug bei einem Konzert in einem Opernhaus. „Das ist schon wieder peinlich, wenn man aufstehen und ein Kollege übernehmen muss.“ Er verglich es mit einem Arzt, der kein Blut sehen kann. „Das ist ein Unding.“

In einer Manie-Phase ist Normann voller Tatendrang, jedoch oft ungezügelt. So mietete er tatsächlich ein Zechengelände. Klassische Konzerte sollten zum Beispiel unter Tage stattfinden. Doch er hatte keine finanziellen Mittel, keine Ahnung und kannte sich auch nicht mit Denkmalschutz-Bestimmungen aus. Auf der anderen Seite studierte er – drei Mal. Mehrere Hochschulabschlüsse hat der Mann ohne Abitur in der Tasche. Und so kann er auch ein Orchester dirigieren.

„Fantastische, aber gefährlich“

„Das ist eigentlich eine fantastische Sache, aber doch gefährlich“, sagt Normann zu den Manie-Phasen. Aber: „In diesen Situationen muss man geschützt werden.“

Olaf Normann und Hund Mylo besuchen Bad Lauterberg. Es gibt ein Treffen im Vital-Center Gollée. Foto: Kjell Sonnemann / HK

Das weiß auch Horst Harich, Angehörigenvertreter im Vorstand der DGBS, aus Bad Sachsa. Darin sind Betroffene, Angehörige und Professoren vertreten – trialogisch ist der Verein. Wichtig sei es, dass Menschen mit Bipolarer Störung am normalen Leben teilhaben – so wie Olaf Normann. Viele brauchen Unterstützung, zum Beispiel beim Einkaufen nach einer depressiven Phase oder bei der Jobsuche.

Hausherr Björn Gollée lobte Normanns Idee, durch die Republik und später durch Europa zu fahren. „Damit wird die Krankheit präsenter in der Gesellschaft.“

Info: Zur Person

Olaf Normann, Jahrgang 1964, ist Orchestermusiker, Dirigent und Kulturmanager, aber auch Dozent, Zauberer, Kabarettist und Redenschreiber für bekannte Personen wie zum Beispiel Harald Schmidt.

Bis zur Diagnose „Bipolare Störung“ im Jahr 2005 „hatte ich lediglich die Phasen der Depression als ‚krank sein‘ empfunden, nicht aber die Auslenkung der Krankheit in den hypomanen Bereich“, schreibt Normann. Die Erkenntnis, dass der stete Wechsel das Krankheitsbild ausmacht, habe ihm geholfen, seine Gefühlswelt und die Art seines Verhaltens besser zu verstehen. Viele Therapien und Klinik-Aufenthalte (zum Teil auch in geschlossenen Abteilungen) seien dazu erforderlich gewesen.