Bad Lauterberg: Projekte werden trotz Fusion fortgeführt

Das Fusionsvorhaben der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried war ein großes Thema bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Die Kommunalpolitiker diskutierten nicht nur über einen Antrag, der fordert, die Gespräche einzustellen – er wurde abgelehnt. Die Ratsmitglieder hörten auch einen Sachstandsbericht zu den Verhandlungen. Diesen gab Bürgermeister Dr. Thomas Gans (SPD).

So habe es Mitte September ein Treffen der Verwaltungsausschüsse von Lauterberg und Walkenried gegeben. Diese bildeten sozusagen eine Steuerungsgruppe. Unter anderem habe man sich die Gästebeiträge beider Kommunen angesehen, um einzuschätzen, wie sie sich anpassen könnten, berichtete Gans dem Gremium.

Infoveranstaltungen für die Bürger

Die beiden Verwaltungsausschüsse hätten sich zudem einen Entwurf eines Gebietsänderungsvertrag genau angeschaut. Dabei seien zahlreiche Änderungen besprochen worden – falls es zu einem Zusammenschluss der Südharz-Gemeinden kommt. Die Verwaltungen wollen Informationsveranstaltungen für die Bürger organisieren: coronakonform und zum Beispiel per Chat oder Videostreaming.

Den Muster-Gebietsänderungsvertrag nahmen die Mitglieder des Lauterberger Stadtrats dann zur Kenntnis. Gans erklärte, wo sich Änderungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf ergeben haben.

Die neue Einheitsgemeinde soll, falls fusioniert wird, „Stadt Bad Lauterberg im Harz“ heißen. Der neue Rat soll unter anderem ein Wappen bestimmen. Sitz der Verwaltung soll Bad Lauterberg sein, in Walkenried ein Bürgerbüro bedarfsgerecht eingerichtet werden.

Steuern, Gebühren und Beiträge bleiben für ihr bisheriges Gebiet vorerst bestehen – bis spätestens Ende 2024. Bei Bedarf können sie vorher angeglichen werden.

Für alle Ortschaften – Barbis, Bartolfelde, Osterhagen, Walkenried, Wieda und Zorge – soll es eigene Ortsräte geben. Diese bestehen aus jeweils fünf Mitgliedern. Die einzige Ausnahme bildet der Ort Bad Lauterberg selber.

Personal soll übergehen

Das Personal der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried soll entsprechend der gesetzlichen und tariflichen Regelungen zur neuen Einheitsgemeinde übergehen. Diese verzichtet im Zusammenhang mit der Zusammenlegung auf betriebsbedingte Kündigungen, heißt es im Entwurf.

Die vorhandenen öffentlichen Einrichtungen sollen bedarfsgerecht erhalten bleiben. Dazu gehören zum Beispiel kommunale Friedhöfe, Büchereien, Freizeiteinrichtungen einschließlich Sportstätten, Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen, Grundschulen, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen.

Auch die vorhandenen Ortsfeuerwehren mit den Standorten Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde/Osterhagen, Walkenried, Wieda und Zorge sowie ihre technischen Ausstattungen sollen erhalten bleiben.

Die Bauhöfe der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried werden zu einem Baubetriebshof zusammengeführt. In beiden dann ehemaligen Kommunen bleibt jeweils ein Betriebsstandort erhalten.

Vorhaben sollen fortgesetzt werden

Begonnene Projekte sollen im Fall einer Fusion fortgeführt werden. Unter anderem werden genannt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die Wehren Bartolfelde und Osterhagen, Um- und Anbau der Gerätehäuser in Barbis und Bad Lauterberg, der Krippenneubau in der Kernstadt und Projekte der Dorfregion Südharz. Für Walkenried gibt es die Vorhaben Neubau des Feuerwehrgerätehauses Walkenried, Gruppenanbau an die Kindertagesstätte in Zorge, Sanierung des Daches der Grundschule und Projekte der Dorfregion Harzer Klosterdörfer.

Außerdem sollen die momentanen Straßenbezeichnungen und die Postleitzahlen erhalten bleiben.

„Was würde für den Bürger schlechter werden mit diesem Gebietsänderungsvertrag?“, stellte Ingo Fiedler (SPD) eine rhetorische Frage.