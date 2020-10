Erneuertes „Soldatengrab“ bei Bad Lauterberg eingeweiht

Es bedarf schon einer guten Kondition, um zum „Soldatengrab“ auf dem Scholben zu wandern. Doch am vergangenen Samstag, dem Tag der Deutschen Einheit, machten sich mehr als 50 Personen auf den Weg zu dem höchsten Berg von Bad Lauterberg, um an einer besonderen Veranstaltung teilzunehmen: Die Gedenkstelle wurde neu eingeweiht. Mit einer Andacht erinnerten Jugendpastor Simon Burger und Klaus Wiedemann, Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Bad Lauterberg, an die Geschichte des „Soldatengrabes“ und an 30 Jahre Deutsche Einheit.

Wiedemann begrüßte die Wanderer zunächst mit dem Harzer Gruß „Glück auf“ und erinnerte an die zerstörerischen Auswirkungen der Kriege. Er betonte, dass an dieser Stätte aller Opfer der Kriege gedacht werden soll. Gedenkstätte mit Hilfe saniert Seit der Einrichtung des „Soldatengrabes“ in den 1950er Jahren hat der Harzklub die Pflege und die Instandhaltung übernommen. Vor einiger Zeit, so Wiedemann, haben durch Stürme umstürzende Bäume das Denkmal zerstört. Doch mit etwas Hilfe konnte es nun erneuert werden. Mit der Unterstützung der Niedersächsischen Landesforsten wurden zuerst die Forstwege befahrbar gemacht. Wiedemann dankte außerdem Jürgen Höche, der mit Seilwinde und Traktor einige umgestürzte Bäume entfernt hatte, Dittmar Hein, der das zerstörte Kreuz erneuert hat, und der Bad Lauterberger Klinik Muschinsky für die neue Mahntafel mit der Friedenstaube. Diese, so der Harzklub-Vorsitzende, soll ein Zeichen setzen für den Frieden in der ganzen Welt. Klaus Wiedemann (von links), Bürgermeister Dr. Thomas Gans und Jugendpastor Simon Burger. Foto: Rolf Steinke / HK Bürgermeister Dr. Thomas Gans dankte allen Beteiligten für die Instandsetzung des „Soldatengrabes“. Er betonte, dass hier an dieser Stelle keine Verherrlichung der Kriege dargestellt wird, sondern ein Mahnmal für Toleranz der Völker untereinander entstanden ist. Neue Mahntafel enthüllt „Mahnen – Erinnern – Gedenken“, steht auf der neue Mahntafel am „Soldatengrab“. Sie wurde von Mitgliedern der Jugendkirche befestigt. Diese beteiligten sich an der kleinen Andacht von Jugendpastor Simon Burger. Auch er betonte, dass das Mahnmal ein Ort der Erinnerung und des Friedens sein soll. Mit einem gemeinsamen Gebet endete die Andacht. Zuvor kam Jens Fischer, Mitglied im Harzklub seit 50 Jahren, mit den Teilnehmern der Wanderung zu der Gedenkstätte auf dem Scholben ins Gespräch. Er erzählte ihnen, dass er im Jahr 1955 mit seiner Schulklasse zum „Soldatengrab“ wanderte und es mit seinen Schulkameraden säuberte. Vorstandsmitglieder der Jugendkirche befestigten die Mahntafel, auf der „Mahnen – Erinnern – Gedenken“ steht. Foto: Rolf Steinke / HK