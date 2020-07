Profis kommen zum Minigolf-Fun-Event in Bad Lauterberg

Das erste Minigolf-Fun-Event am Samstag war ein voller Erfolg. Bei bestem Minigolf-Wetter hieß der Geschäftsführer der Spielanlagen im Kurpark, Gero Fröhlich, pünktlich um 11 Uhr die Gäste vom niedersächsischen (MVBN) und bundesweiten (DMV) Minigolfverband willkommen. „Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg in unsere Kneippstadt gefunden haben und sind sehr stolz darauf, dass dieses bundesweite Event nun auch bei uns stattfindet.“

Diese Aussage von Gero Fröhlich bestätigte Bürgermeister Dr. Thomas Gans in den Gesprächen mit den Repräsentanten der Minigolfverbände und wünschte sich weiter enge Verbindungen und folgende Turniere auf dieser Anlage.

Profis sind gefragte Joker

Dann erläuterte Michael Burkert, Vizepräsident Breitensport beim DMV, wie man den Spaßfaktor beim Minigolfen erhöhen kann: Das schlechteste Ergebnis kann gestrichen werden, ein anderes halbiert und man setzt den Joker, indem man einen der Experten ein Feld für sich spielen lässt.

Bei den Herren gewann Horst Tichy (Mitte). Foto: Oderminigolf Bad Lauterberg

Das haben sich die Teilnehmer bei diesem Event nicht nehmen lassen. Die Bahn 16 hat es in sich. Die meisten handeln sich dort den Strafzähler ein. Der international erfahrene Andreas von dem Knesebeck (MVBN) war dort der gefragte Mann und schaffte es jedes Mal, bewundernswert mit einem einzigen Schlag das Hindernis zu überwinden. Das Erstaunen war groß. Das Geheimnis hat er genau wie seine Kollegen Michael Burkert und Hans-Jochen Boenisch gerne verraten: richtige Stellung, Konzentration, beim Schlagen nicht dem Ball hinterherschauen. Und zudem hat er als Profi für jede Bahn den richtigen Ball dabei.

Gespielt wird auf Filz

Anna Tichy (Mitte) siegte bei den Damen. Foto: Oderminigolf Bad Lauterberg

In drei Gruppen wurde um die Pokale gekämpft: Jugendliche bis 15 Jahre, Damen und Herren. Turnierleiterin Frau Burkert konnte den Erfolg von Anna Tichy (42,5 Punkte) und bei den Herren von Horst Tichy (40) sowie den bei den Kindern von Sean-Mika Dittrich (41,5) melden. Auch die, die nicht auf die Podestplätze gekommen sind, konnten sich freuen, denn sie hatten gänzlich die Bedingungen des Deutschen Sportabzeichens in der Disziplingruppe Koordination erfüllt.

Gero Fröhlich, Horst Tichy und Walter Möller von Oderminigolf (hinten von links) sowie die Gäste Michael Seiz, Hans-Jochen Boenisch, Andreas von dem Knesebeck und Michael Burkert (vorn von links). Foto: Oderminigolf Bad Lauterberg

Als das Minigolf-Event gegen 17.30 Uhr zu Ende ging, waren die Zuschauer und die Mitwirkenden – in der Spitze über 80 Personen-- davon überzeugt, einen herrlichen Tag verbracht zu haben. Die Gäste aus den Minigolfverbänden waren von der Filz-Minigolfanlage in Bad Lauterberg fasziniert und versprachen, häufiger dort zu trainieren, da es bisher in Deutschland nur wenige Anlagen von dieser Qualität gäbe. Auch sollen weitere Veranstaltungen an diesem Platz im Kurpark stattfinden.

In der Gruppe der Jugendlichen bis 15 Jahre gewann Sean-Mika Dittrich (rechts). Die Jugendlichen nahmen am Samstag beim ersten Minigolf-Fun-Event im Kurpark teil. Foto: Oderminigolf Bad Lauterberg

Der Deutsche Minigolfverband war auf die Filzgolfanlage im Lauterberger Kurpark aufmerksam geworden und hatte nach einer möglichen Austragung von Turnierspielen nachgefragt, erläuterte Fröhlich im Vorfeld. „Wir haben uns erstmal für ein Freizeitvergnügen, was der DMV bundesweit veranstaltet, entschieden.“