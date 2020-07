Von einem in Bartolfelde abgestellten Firmenanhänger haben Unbekannte am vergangenen Wochenende das OHA-Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Der mit Abfall von Umbauarbeiten gefüllte Anhänger einer Firma aus dem benachbarten Bad Lauterberg stand vor einem Haus in der Bartolfelder Straße. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 055249630 entgegen.