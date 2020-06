Barbis. Zu einem Feuer sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen nach Barbis gerufen worden. Auch DRK und ABS waren vor Ort.

Feuerwehren löschen Garagenbrand in Barbis

Zu einem Feuer sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen nach Barbis gerufen worden. „Aus unbekannten Gründen brannte in einem Hinterhof ein Raum in einer Garage. Das Feuer konnte schnell durch die eingesetzten Wehren aus dem Stadtgebiet Bad Lauterberg unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, teilt die DRK-Bereitschaft Bad Lauterberg mit. Deren Mitglieder lösten um kurz nach 8.30 Uhr ihre Kollegen der ASB-Rettungswache Barbis ab und sicherten den Einsatz rettungsdienstlich ab.

Im Einsatz waren DRK und ABS sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Barbis, Bad Lauterberg, Osterhagen und Bartolfelde.