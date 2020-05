Biergarten in Bad Lauterberg wird für Neustart vorbereitet

Wochenlang hatte die Gastronomie-Betriebe wegen der Corona-Pandemie schließen müssen, seit einer guten Wochen können Restaurants unter gewissen Auflagen wieder öffnen. Kneipen hingegen nicht. Ob das Back’s in Bad Lauterberg zu den reinen Kneipen zählt, bezweifelt Inhaberin Angela Gericke. Immerhin habe sie viele, auch ältere Stammgäste, die nachmittags für eine Tasse Kaffee vorbeischauen. „Wir würden auch gerne wieder öffnen dürfen, auch unter Auflagen“, sagt sie.

Nach eigener Aussage hat sie vor den Öffnungen die Zusage bekommen, dass sie wieder Gäste im Innern empfangen dürfe, zwei Tage später sei es zurückgenommen worden – wegen neuer Auflagen aus Hannover. Nun weiß sie nicht, was sie machen soll beziehungsweise darf.

Was sie auf jeden Fall darf: Kunden im Biergarten bewirten. Er soll ab Donnerstag, 21. Mai, wieder öffnen, an dem Tag ist auch Live-Musik geplant, teilt Angela Gericke mit. Sie hat unter anderem in neue Bestuhlung investiert.

Dass der Biergarten unter den Auflagen aus Hannover öffnen kann, bestätigt Bad Lauterberges Verwaltungschef Dr. Thomas Gans (SPD) auf Nachfrage unserer Zeitung. Doch das Lokal selber könne unter der derzeitigen Gesetzeslage noch nicht wieder aufmachen.

Er erklärt: Wenn mehr Speisen als Getränke verkauft werden, gelte es als Restaurant – darf also wieder Gäste empfangen. Werden hingegen mehr Getränke verkauft, zähle es zu den Schankbetrieben, die geschlossen bleiben müssen. So auch das Back’s. Im Außenbereich sei es hingegen egal, ob mehr Speisen oder vielleicht ausschließlich Getränke serviert werden, bemerkt Gans. „Draußen zu öffnen, ist für uns in Ordnung.“ Es sei sogar schön, damit die Betriebe wieder etwas Geld verdienen können.

Das ist für Inhaberin Angela Gericke ganz wichtig. „Es geht um meine Existenz, wir müssen wieder Umsatz machen.“ Ihre Mitarbeiter hat sie in Kurzarbeit schicken müssen, auch diese trifft die Lage schlimm. „In der Gastronomie lebt man auch vom Trinkgeld“, bemerkt die Bad Lauterbergerin.

Begeistert ist sie von ihren Stammgäste, die per E-Mail oder Telefon immer wieder nachfragen, wann das Back’s wieder öffnet. Diese sollen ab Donnerstag etwas Abwechslung in Zeiten der Corona-Krise bekommen – aber dabei bitte auch nicht die derzeit geltenden Regelungen außer Acht lassen. Um Voranmeldung wird gebeten.

