Zurück ins Haus: Ungewöhnlicher Einsatz für die Drehleiter

Die Feuerwehr brachte den Patienten per Drehleiter zurück in seine Wohnung.

Bad Lauterberg. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Bad Lauterberger Feuerwehr am Montagnachmittag gerufen.

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Bad Lauterberger Feuerwehr am Montag gegen 17.30 Uhr in die Osterhagener Straße gerufen: Dort halfen die Brandschützer, einen Mann nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder zurück in seine Wohnung zu befördern, und zwar durchs Fenster. Das Treppenhaus war zu eng, um ihn mit einer Trage nach oben zu bringen. Laut Sprecher Jan Boy Dietrich war die Feuerwehr aus diesem Grund dort schon mehrfach im Einsatz.

