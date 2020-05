19 Vorschüler radeln durch Bad Lauterberg

19 „Eulenkinder“ haben am Samstag jeweils mit ihren Familien eine besondere Tour durch Bad Lauterberg gemacht: Verschiedene Orte in der ganzen Kneippstadt sollten per Fahrrad angesteuert und dort Aufgaben gelöst werden. Annika Hetzel und Merte Marrón von der Kita „Spatzennest“ in Barbis hatten ihre Schützlinge dazu aufgefordert – im Rahmen der Vorschularbeit, denn die „Eulenkinder“ sind die Mädchen und Jungen, die bald eingeschult werden sollen.

In Zeiten der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie – die Kinderbetreuung ist momentan ausgesetzt – müsse die Vorschularbeit besonders kreativ sein, berichtet Merte Marrón, die stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte (Kita). Und so haben die „Eulenkinder“ einige Tage vor den Touren alle einen Brief erhalten.

Was könnte welches Verkehrszeichen bedeuten?

Das Schreiben erklärt genau, was zu tun ist: Arbeitsblätter vor der eigentlichen Fahrradtour etwa zum Thema Verkehrszeichen ausmalen und überlegen, was welches Zeichen bedeuten könnte. Die Blätter sowie etwas zu Essen und zu Trinken sollten dann in Rucksäcke für die Ausflüge gepackt werden. „Am Samstag geht es dann endlich los. Du machst eine tolle Radtour mit deiner Familie“, heißt es in den individuellen Briefen.

Das Wehr musste mit dem Drahtesel überquert werden – entweder fahrend oder schiebend. Foto: Privat

Die Routen führten beispielsweise zu einem Wehr zwischen Lauterberg und Barbis. Annika Hetzel und Merte Marrón schreiben: Das Wehr müsse mit dem Fahrrad überquert werden. „Schau, ob du dich schon traust drüberzufahren, oder ob du lieber schieben möchtest. Beides ist eine tolle Leistung. Du kannst auch eine kurze Pause machen und dem Wasser zuschauen, während du dich mit dem Proviant aus deinem Rucksack stärkst.“

An drei Stellen standen Kisten, in denen die Arbeitsblätter abgelegt werden sollten. Die letzte Station war der Kindergarten in Barbis: „Dort wartet unsere Eulenkindertruhe auf dich. Diesmal findet sich darin eine ganz besondere Überraschung und eine kleine Stärkung wartet auf dich. Was meinst du, wo kann die Truhe nur zu finden sein? Was gibt es an unserer Kita für Orte, an denen man sein Fahrrad parken kann? Wenn du die Truhe gefunden hast, schau hinein und nimm dir die Überraschung, auf der dein Name steht.“

Ein Erfrischungsgetränk und Riesen-Seifenblasen gab es für jedes „Eulenkind“, berichtet Merte Marrón. Begeistert zeigt sie sich über die Unterstützung der Eltern – sowohl bei dieser als auch den beiden vorherigen Aktionen. Bei der jüngsten zum Thema Fahrrad habe es viele, schöne Rückmeldungen gegeben. Weitere Aktionen für die Vorschüler sollen folgen.