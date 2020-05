Am Wiesenbeker Teich hängen Zettel mit Sprüchen.

Bad Lauterberg. Unbekannte verteilen Zettel mit mutmachenden Zitaten am Wiesenbeker Teich.

Zettel mit schönen Sprüchen beziehungsweise Zitaten – wie etwa vom russischen Erzähler und Romanautoren Leo Tolstoi – haben ein oder mehrere Unbekannte am Wiesenbeker Teich in Bad Lauterberg verteilt. Damit soll Spaziergängern vermutlich eine Freude gemacht werden – und Mut in Zeiten der Corona-Krise und der Einschränkungen wegen der Pandemie.