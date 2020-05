Unbekannte verunstalten Kurpark in Bad Lauterberg

Die Bücherzelle des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz im Kurpark bei den Tennisplätzen ist in der Nacht zu Samstag erneut beschädigt worden. Auch eine von der Volksbank gesponserte Ruhebank und ein Aushangkasten des Tennisclubs Bad Lauterberg wurden beschmiert. Die Polizei hat die Schäden aufgenommen, der Tennisclub hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Der Rotary Club Bad Lauterberg-Südharz hat die Lesezelle im Mai 2018 aufstellen lassen. Hier kann seitdem jedermann kostenlos Bücher eintauschen. Wer ein Buch mitnimmt, wird gebeten, ein anderes Buch in die Zelle zu stellen. Kurgäste, Einwohner und Urlauber finden in der Zelle eine bunte Mischung: Sachbücher, Romane, Reiseführer, Bildbände und Jugendbücher stehen in den Regalen. Die Zelle sei von Anfang an sehr gut angenommen worden, weiß Walter Möller vom Rotary Club.

Für die Bücherzelle wurde eine Telefonzelle der Telekom in Rotary-Blau angestrichen und mit Regalen für die Bücher ausgestattet. „Wir haben die Telefonzelle seinerzeit von der Telekom in Berlin gekauft“, erinnert sich Andreas Körner, der damalige Clubpräsident. Die Bücherzelle habe samt Fundament, Transport und Inneneinrichtung rund 2.800 Euro gekostet.