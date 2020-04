Erste KGS-Schüler drücken in Bad Lauterberg wieder die Schulbank

Die ersten Schüler drücken seit Montag wieder die Schulbank – unter besonderen Auflagen und Herausforderungen wegen der Corona-Pandemie. In der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Bad Lauterberg findet Unterricht für rund 115 Schüler statt, die ihren Abschluss machen wollen. Es sind Neunt- und Zehntklässler des Haupt- und Realschulzweigs.

Doch an einem Schultag befindet sich nur jeder zweite dieser Schüler im Gebäude: Die Lerngruppen wurden halbiert, die einen starteten am Montag, die anderen am gestrigen Dienstag. „Das war auch eine der Vorgaben des Landes“, berichtet Schulleiterin Inger Schweer auf Nachfrage unserer Zeitung. In anderen Schulen müssten die Gruppen sogar gedrittelt werden.

Kleingruppen werden täglich wechselnd unterrichtet

Wegen der Trennung in feste, kleine Gruppen wird immer an zwei Tagen derselbe Unterrichtsstoff durchgenommen, damit alle auf demselben Stand sind. Die Schülerinnen und Schüler lernen im Augenblick allerdings nur die Kernfächer Mathematik, Deutsch und Englisch. Es ist vorgegeben, dass zwei Wochen nur diese Fächer behandelt werden, denn die schriftlichen Abschlussprüfungen finden im Mai statt.

Die ersten beiden Schultage nach der Corona-Zwangspause seien problemlos verlaufen, berichtet Inger Schweer. Zum einen gab es einen nach Gruppen versetzten Unterrichtsbeginn, damit so wenig Schüler wie möglich zur selben Zeit durch die Aus- und Eingänge der KGS gehen. „Im Gebäude verläuft es sich dann“, bemerkt die Schulleiterin. Im Innern gehen nun alle Schüler und Lehrer auf der jeweils rechten Seite eines Ganges.

Und es gab noch eine für die Schüler ungewöhnliche Anordnung: die Toiletten während der Unterrichtszeit zu benutzen. Das mache mehr Sinn als in den Pausen, wenn dann viele auf einmal die Sanitärräume aufsuchen wollen, erläutert die Leiterin.

Großes Lob: Neunt- und Zehntklässler sind diszipliniert

Die Neunt- und Zehntklässler warten, jeder mit Mund-Nase-Maske bekleidet, vor den Klassenräumen ihrer Gruppen. Dann treten sie – mit dem nötigen Abstand – nacheinander ein, sobald der Lehrer aufschließt. Sie konnten Wünsche für ihren jeweiligen Sitzplatz äußern und haben jetzt auf Dauer eine feste Sitzordnung. Inger Schweer lobt die Jugendlichen, die alle mit Gesichtsmaske kamen – zur Not lagen einige Masken bereit – und mit viel Disziplin die Schule und die Klassenzimmer betreten hätten. In den Räumen wurden, nachdem die Taschen an den Tischen abgestellt waren, erst einmal die Hände gewaschen.

Wobei, ab und zu mussten die Schüler dann doch auf die Abstandsregeln hingewiesen werden: Wenn sie sich etwa nach so vielen Wochen erstmals wiedergesehen hatten und sich zur Begrüßung umarmen wollten. Und manche von denen, die zu Fuß nach Hause gingen, wollten sich auf dem Weg schon gerne mit ihren Kameraden unterhalten. Bei den Schülern, die mit dem Bus fahren, war es einfacher: Die Lehrkräfte hatten sie auch an den Bushaltestellen im Blick.

Schulleitung setzt kurzfristig den Hygieneplan um

Inger Schweer und ihr Team der Schulleitung hatten vor allem in den Tagen vor dem teilweisen Schulstart viel zu tun. Am vergangenen Donnerstag erhielt die Schule den Rahmenhygieneplan des Landes, der am Nachmittag und am Freitag beraten wurde. „Wir haben ihn am Sonntag in vier, fünf Stunden fertig gemacht. Das war ein Kraftakt“, sagt Inger Schweer. Sonntagnachmittag bekamen Schüler und Lehrer dann die Informationen zugeschickt. Sie will ausdrücklich den gut durchdachten Rahmenhygieneplan loben – da sei es auch in Ordnung, dass er etwas länger auf sich warten ließ.

An die Hygienemaßnahmen werden sich auch die anderen Schüler gewöhnen, wenn sie wieder zur Schule gehen. Ab dem 11. Mai kehrt der zwölfte Jahrgang wieder zurück in die KGS, der im kommenden Jahr seine Abiturprüfungen hat. Eine Woche später kommen die anderen neunten und zehnten Klassen wieder, die noch nicht vor dem Schulabschluss stehen. Es folgen Jahrgang elf, sieben und acht – dann noch Jahrgang fünf und sechs, so der jetzige Plan. „Wenn alle wieder da sind, kommen wir personell an unsere Grenzen“, bemerkt die KGS-Leiterin. Doch das dauert noch einige Wochen.

Momentan hofft Inger Schweer, dass sich bald eine gewisse Routine im Umgang mit der besonderen Situation in der KGS Bad Lauterberg einstellt. Sie sei da guter Dinge.